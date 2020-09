Iba a despedirse de su padre, pero en Chivilcoy no lo dejaron entrar y el hombre murió

Un vecino de La Plata que viajó a Chivilcoy para despedirse de su padre denunció que la policía no lo dejó ingresar a la localidad, y si bien horas más tarde el intendente Guillermo Britos le pidió disculpas y le facilitó el acceso, no llegó a tiempo.

La situación fue narrada por Claudio Parente, un hombre oriundo de Chivilcoy y radicado hace varios años en La Plata. Este viernes, luego de que los médicos le avisaran que a su padre Rual le quedaban pocas horas de vida, tramitó el permiso de circulación nacional y el aval del geriátrico en el que se encontraba el hombre para darle el “último abrazo” como lo definió.

Sin embargo, en el acceso a Chivilcoy se encontró con una situación inesperada. “No puede ingresar nadie que no sea de la ciudad”, aseguró que le dijeron en la entrada, pese a contar con el permiso de circulación nacional y la autorización del geriátrico en el que estaba su padre, a donde había ido en otras oportunidades.

Al enterarse de lo ocurrido, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, llamó a Parente y, tras pedirle disculpas, le garantizó que podría ingresar. Sin embargo, ya era tarde: esta mañana, cuando viajaba nuevamente a la ciudad, los médicos le avisaron que su padre había fallecido.

“Quedó un abrazo y un beso pendiente. Tengo mucho dolor, mucha bronca y una profunda tristeza por lo que me hicieron. Es un dolor con el que voy a tener que vivir toda mi vida. Mi papá estaba muy mal y yo sabía que tenía las horas contadas”, indicó Parente al diario El Día.

El caso hizo recordar al de Solange Musse, una joven que vivía en Córdoba y padecía cáncer terminal, pero las autoridades de esa provincia no dejaron ingresar al padre para que se despidiera de ella.

Esta mañana el intendente Britos se refirió a lo sucedido: “Soy el responsable de la Municipalidad y me hago cargo, pido las disculpas del caso y también de tomar todas las medidas que sea necesario tomar. Primero, para que esto no ocurra más, porque si tiene un permiso para lo que viene a hacer, puede ingresar a Chivilcoy”. Además, sugirió que podría analizar sanciones para quienes no permitieron el ingreso de Parente.

“Si bien hay una directiva y hay un acuerdo de la secretaría de Salud con los dueños de geriátricos, de no permitir visitas, en prevención de contagios, si alguien viene con un permiso nacional y la responsabilidad es suya, firmando la declaración jurada que hicimos a tal efecto, y el dueño del geriátrico lo dejaba entrar, nadie puede impedirle su ingreso a Chivilcoy”, sostuvo el jefe comunal, quien relató que se comunicó con Parente para disculparse por lo ocurrido. (DIB)