Huracán se consagró como campeón del año

Huracán de Pellegrini se consagró campeón oficial de la Liga Trenquelauquense de Fútbol en la última fecha del triangular final tras vencer por 3 a 1 a Argentino, que llegaba a esta jornada como puntero y tenía a su favor el empate.

Pero el “Globo”, en una tarde en la que tuvo más personalidad que fútbol, dejó en claro que venía por todo y así fue, se llevó la victoria y el campeonato del año.

N No esperó

El partido comenzó con Argentino dominando el encuentro, pero a los ocho minutos el marcador se abrió para el conjunto visitante. Tras un centro alto y frontal al área “Decana”, Renzo Quiroga ganó en lo alto y tras una mala salida del arquero Fernando González, llegó el primero de cabeza para el elenco de Ezequiel Vilchez.

La reacción del conjunto local no se hizo esperar, porque diez minutos después llegó el empate de Argentino. Ignacio Concepción ejecutó un tiro de esquina pasado, Jonathan Martínez cabeceó unos metros atrás del centro del área y la pelota cayó en los pies de Nicolás Ibáñez en el segundo palo. El goleador giró y cuando parecía que se decidía por un nuevo centro, sacó un fuerte remate, casi sin ángulo, que se metió entre las piernas de Torales. No hubo una rápida reacción del arquero en salir a achicar y de la defensa que se quedó esperando un centro atrás.

A partir de ese gol, todo volvía a estar como en el comienzo del encuentro, con un resultado que le era favorable al dueño de casa.

En el juego, Argentino había mostrado una mejor versión que su rival en los primeros 45 minutos, pero no había podido plasmarlo en situaciones claras de gol. Huracán respondía con pelotazos largos sin demasiada presión que hacía fácil la tarea de la defensa local.

N Cambió todo

Huracán reaccionó en el entretiempo y salió decidido a buscar el resultado en el complemento, aunque la pelota pasaba más por los pies de los jugadores de Argentino. Sin embargo, a lso diez minutos Ignacio Corrales recibió una falta de Juan Ciotti dentro del área y el juez Jorge Suárez de Pehuajó decretó penal.

Manuel Moralejo se hizo cargo de la ejecución y con mucha personalidad sacó un remate al ras del suelo del palo derecho de González que significó el 2 a 1 para el “Globo”.

Ambos equipos buscaron alernativas en el banco de suplentes, principalmente buscando darle velocidad a la parte ofensiva. Por el lado de Argentino ingresó Matías Sottosanto y en Huracán lo hizo Tobías García. Y ambos participaron de jugadas clave en los minutos siguientes.

En la primera que tocó, Matías Sottosanto colocó un gran cabezazo dentro del arco de Torales, pero el árbitro, a instancias del línea, cobró offside

Y luego fue García, quien a los 28 minutos terminó de desequilibrar el partido para la visita. Todo comenzó en el campo de Huracán y una mala ejecución de un tiro libre de Ignacio Concepción. Huracán salió rápido de contra y García utilizó toda su velocidad para correr mano a mano con González. Al llegar al área, el juvenil sacó un remate cruzado muy potente que se metió por el segundo palo.

Sobre el final, el línea que estaba de espaldas a la parcialidad local respondió a algunos insultos de los hinchas y eso generó algunas discrepancias con asistentes de Argentino, quienes con razón le manifestaban al árbitro de la mala conducta del juez asistente.

El resultado del partido no cambió y Huracán se llevó el triunfo por 3 a 1 y de esa manera se consagró campeón del año. Además dejó un dato curioso, este año Huracán y Argentino se enfrentaron cuatro veces y el “Globo” ganó tres partidos y el restante fue empate.

La nota que empañó, en cierta medida, el título de Huracán fue la actitud de algunos hinchas que rompieron el alambrado de la cancha e invadieron el campo de juego para celebrar con sus jugadores.