Huracán ganó y tuvo la ayuda del Club Progreso

Luego de dos fines de semana donde la pelota en la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) no rodó, ayer se completó la tercera fecha del Torneo Apertura de primera división.

El sábado se habían disputado dos partidos adelantados de primera y tercera con victorias de Giat de Beruti y Ferro Carril Oeste. Con su resultado, el “Verde” igualaba en seis unidades a los equipos pellegrinenses, que venían punteros y debían jugar su partido. Uno de ellos, Atlético Pellegrini, visitó en la tarde de domingo al Club Progreso en la cancha de Ferro. El “Expreso” debía ganar si quería mantenerse en la punta sin Ferro al lado luego de dos victorias consecutivas, pero tuvo un fuerte rival que hizo valer su localía. En tanto, los trenquelauquenses habían ganado en la primera fecha y venían de un empate ante Giat. Y en una jornada soleada, el inicio del partido se dio a las 15.30 con gran marco de público.

Progreso comenzaba a presionar con una ausencia importante para el equipo local como la de Sergio Aranda. Era Lucas Cepeda quien intentaba acercarse al arco rival pero la defensa de la visita no lo dejaba. Por su parte, Atlético tenía algunas llegadas de la mano de Agustín Marcotti y se daban los primeros tiros libres.

Los primeros minutos fueron de idas y vueltas donde ambos equipos no tenían buena precisión en sus pases.

Y Alejandro Márquez empezaba a aparecer en escena pero el arco de Jonathan Ortellado le era esquivo y lo mismo le pasaba a Cepeda con Agustín Marduel.

A los 18’ se daba un cambio en el equipo trenquelauquense ya que salía lesionado Ramiro Coufignal por Ezequiel Busquet. El partido se ponía más rápido pero ninguno entraba al área chica. Se daban muchas jugadas con tiros de larga distancia, como una clave que tuvieron Márquez y González Paz.

Progreso volvía a la carga y Cepeda tomaba más protagonismo. En una jugada colectiva con Emmanuel Reyes fueron en dirección al arco del “Expreso” y Marduel nada pudo hacer. Pasados los 23’ del primer tiempo los “rojinegros” alcanzaban la victoria parcial con un tanto de Reyes.

Rápidamente, los locales volvían a la carga pero Cepeda se perdía el segundo tanto. Fue ahí, que Atlético aprovechaba el contraataque para que llegue el empate de la mano del capitán, Matías Libertini, luego de dar una media vuelta para que ingresara la pelota entrecruzada al inferior del palo derecho a los 29’.

Con ese empate, los dos equipos volvían a presionar pero los arqueros y defensores tomaban más protagonismo. Nuevamente Márquez intentaba llegar a la red, pero no podía. La primera fase llegaba a su fin y otra baja se daba en Progreso con la salida de Juan Manuel Leguizamón por lesión.

Otro gol

Pasados los 15’ de descanso, se reanudaba el juego con un Progreso que buscaba seguir subiendo en la tabla. Llegaban al arco pero el viento no parecía estar a su favor y lo mismo le pasaba a Atlético. Por momentos se daban jugadas donde el arbitraje comenzaba a sentir la presión de las hinchadas. Y rápidamente llegaba otro gol y esta vez era Diego Gutierrez quien en un mano a mano con Marduel, luego de superar la defensa pellegrinense, convertía el 2 a 1.

Con la balanza a su favor, los “rojinegros” tenían mayor precisión a la hora de acercarse al área, pero el “Expreso” empezaba a buscar el empate. El equipo ocupaba la mitad de cancha y se daban varios tiros libres. Eso, sumado al ingreso de Mario González, generaba más velocidad, pero Ortellado se convertía en una de las figuras de la tarde y era una muralla en su arco.

A los 28’ se daba otra importante jugada de gol pero el empate no. Mientras tanto, Progreso quería acortar ventajas y a los 34’ Alejandro Mestre se dirigía solo al arco. Pero rápidamente la defensa y una falta de precisión le quitaban la chance del gol.

Ezequiel Busquet, quien había ingresado por Coufigna, era expulsado pasados a los 38’ luego de una confusa jugada cerca del área rival. Y Atlético iba por más y seguía rematando al arco pero nuevamente los puños de Ortellado impedían el tanto mientras el reloj, luego de algunos cambios y lesiones, se extendía.

Las bocinas de los locales se hacían sentir y cumplidos casi los 50’ de juego el pitazo final daba el cierre. Progreso había cosechado una importante victoria por 2 a 1, quitándole la punta y el invicto a Atlético Pellegrini para sumar siete unidades.

Los otros partidos

En Trenque Lauquen también se dio un importante partido cargado de goles. En el “barrio de los jardines”, Monumental impuso jerarquía ante Barrio Alegre ganándole por 4 a 2. El “Celeste” abría el marcador con un gol de Julián Peña y al minuto Fernán Etcheverry daba el empate “canario”. Pero más tarde llegaban los goles de Damián Rostagno y Lucas Corral para el 2 a 2, pero en el segundo tiempo fue predominio de Monumental. Y Rostagno y Edgardo Scalesa daban el triunfo definitivo por 4 a 2.

Mientras que en Pellegrini, Huracán fue superior ante la visita de Las Guasquitas. El “Globito” quería seguir sumando de a tres y así lo hizo. A los 5’ del inicio Luciano Mandri habría el marcador y sobre el final de la primera parte, Manuel Moralejo daba el 2 a 0 para el ir al descanso. Y a los 12’ y 26’ del segundo tiempo, dos íconos del Huracán sentenciaban el 4 a 0: Bruno Buyatti y Manuel Vilchez.

Con este resultado los pellegrinenses son los únicos líderes del Torneo Apertura con puntaje ideal.