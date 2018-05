Huracán empató con el “Celeste” y sigue liderando

Ayer se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) para sus primeras. Y en primera división Barrio Alegre, que venía de una derrota ante Monumental, dio su mejor juego frente al equipo pellegrinense de Huracán, que venía de una racha de tres victorias consecutivas.

El sábado, Progreso había cosechado un empate 1 a 1 ante Atlético Pellegrini, alejándose del puntero. Por eso, si Huracán ganaba se alejaba con 12 unidades. Pero se encontró con un rival que hizo valer su localía y demostrando que “en casa manda él” ya que Barrio Alegre se hacía más fuerte cuando el marcador estaba a favor de la visita.

Luego del partido de tercera división, gran marco de público se acercó a la cancha del “Celeste” y pasadas las 15.30 se daba inicio a uno de los dos partidos disputados en la ciudad de Trenque Lauquen.

Huracán manejaba los primeros minutos y no dejaba que el rival cruzara mitad de cancha. Empezaban a presionar en el arco de Kevin Castro pero no se encontraba precisión. Manuel Moralejo comenzaba a ser una de las figuras de la tarde y con Tobías García le daban más ritmo al encuentro. Por su parte, a Barrio Alegre le costaba llegar al área rival y se hacía notar la ausencia de dos delanteros cruciales por lesión y suspensión: Suárez y Márquez. Mientras el “Globo” seguía buscando jugadas cerca del arco rival y después de un tiro al área de Franco Santos apareció uno de los históricos. Bruno Buyatti hizo valer el “9” en su espalda y con gol de palomita daba la victoria parcial para la visita a los 19’ del primer tiempo.

El 1 a 1

Para Barrio Alegre ese gol no le generó ningún golpe anímico, sino todo lo contrario. Comenzaba a despertar y se hacía dueño de la pelota por un buen tiempo ante un Huracán que se relajó un poco. Así y todo, el arco de Franco Lamas le era esquivo a Lucas Corral y Ricardo Del Río, pero a los 27’ el “Celeste” gritaba el empate con un tanto a pura potencia de Ariel Polenta en el que la defensa del “Globo” y Lamas nada pudieron hacer ante un remate que rompió el arco.

Después del empate, ambos volvían a presionar de nuevo, el juego se volvía más dinámico y en algunas ocasiones se daban algunas jugadas polémicas con el arbitraje. Las hinchadas se hacían notar y los jugadores se potenciaban pero las jugadas de pelota parada no se concretaban; los arqueros empezaban a tomar protagonismo antes de irse al descanso.

Complemento

En la segunda parte del partido los equipos salieron con todo. Agustín Campelo no podía concretar en el arranque para Barrio Alegre y el equipo visitante tampoco podía llegar. Moralejo seguía sin convertir en unas jugadas concretas de tiro libre. Y nuevamente el partido se volvía en un ida y vuelta donde ambos no se conformaban con el empate.

Así a los 20’, y luego de una jugada colectiva, Buyatti volvía a convertir para que la hinchada pellegrinense se ilusione. Pero Barrio, como un ave fénix y cómo había hecho en el primer tiempo, volvía a reinventarse. Los ataques al arco de Lamas se hacían frecuentes y a Huracán le costaba sostener el 2-1 parcial.

El 10 de Huracán se perdió un gol luego de una pelota parada y Julián Peña no pudo concretar el empate. Pero fue a los 41’ del segundo tiempo que el ingresado Nicolás Lescano igualaba el encuentro con un cabezazo y Lamas nada pudo hacer ante una defensa que reclamaba una falta en el área. Los minutos restantes fueron para el local pero el marcador se mantuvo igual. Huracán pudo llevarse un punto y sigue siendo el único líder del Torneo Apertura con dos escoltas que ahora están a una unidad.

Más partidos

El otro partido que se desarrolló en la ciudad de Trenque Lauquen ayer lo protagonizaron Las Guasquitas y Ferro Carril Oeste. El “Colono”, que en la fecha pasada había caído en el Complejo Polideportivo ante el “Globo”, obtuvo su segunda victoria del torneo. Con un tanto de Leonel Palomeque superó por 1 a 0 al “Verde”, que perdió la chance de sumar y escoltar al líder.

En Beruti, Giat también perdió la oportunidad de estar en lo más alto, cayendo por 2 a 1 con Monumental (goles de Fernán Etcheverry y Ezequiel Marelli para el ganador) que sigue tomando vuelo y ahora el “Canario” comparte la segunda posición con el “Expreso”. Es que en Pellegrini, Atlético volvió a la victoria después de la derrota ante Progreso el fin de semana pasado ganando por 2 a 1 ante el Foot Ball Club Argentino, que sigue sin poder ganar. Aquí Agustín Marcotti, Alejandro Marquez y Matias Libertini, este último en contra, marcaron los goles del encuentro.