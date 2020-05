Humor & cuarentena

El otro día esperando en la cola del súper, me saludó alguien que desconocí, porque convengamos que debajo del barbijo, puede ser ¡pato o gallareta! Uno no sabe con quien está hablando, pero no, resultó ser un viejo amigo que se acercó conmocionado a contarme como iba pasando estos días de encierro y confinamiento… tosió brevemente y arrancó un tanto triste…

“ los primeros días nos pareció algo divertido, casi vacacional, a la noche nos reuníamos con mi mujer y los chicos a disfrutar juegos. Entonces rodaban los dados, volaban las cartas y resonaba el cubilete..pero, con el paso de los días lo fuimos abandonando y hoy yacen en el mismo rincón del armario donde estuvieron recluídos por años. A muchos nos pasó lo mismo, no?..» me dijo buscando complicidad. Pero prosiguió:

«Otra cosa que hicimos muchos fue cocinar…panes, pastas, tortas y panqueques. La cocina humeando incansable durante días, todos alrededor del olor y el sabor de lo cotidiano.. pero, ahora vemos un pan y nos agarra nauseas de tanto comer masa y masa, jeje…eso sin hablar de que no nos entra ningún pantalón, ni bermuda.

Entonces, empezamos a hacer ejercicios colectivos, todos corriendo alrededor de la mesa, de la casa o yendo y viniendo por el patio enloqueciendo al perro que no sabe para donde arrancar!!!…Colchonetas en el pasto, flexiones y por sobre todo clases de gym, zumba y regaettón por la teve…la cuestión es salir buscar algo que nos haga olvidar la angustia…¡y los kilos de más!

¡Series interminables!

La tele es otro ítem insalvable en estos días, horas y mas horas. ¡Ya miramos todas las series posibles, repetimos tres veces la misma peli y vimos hasta el documental de fauna y flora de Madagascar!!! Ja.

¡Todo para esquivar los miles de programas hablando de coronavirus todo el día!. Panelistas irascibles que saben mas que los infectólogos más renombrados, conductores fanfarrones que dan cátedra de como gobernar y para colmo…debo confesar que me estaba atendiendo con el Dr. Mulberguer.

Programas de cocina, de juegos, de sabiduría, tiktokeros, cantores afinados y confinados, en fin miramos lo que venga…todo sea para resistir semejante dolor alrededor, pero… algo nos sucedió a todos: al venir los chicos de las universidades, la casa se llenó de gente y no estábamos acostumbrados, ¡te digo mas! – acotó enojado- yo hace 46 días que no puedo tocar a mi mujer…Siempre aparece alguno por la pieza pidiendo plata para la cerveza, la llave del auto para hacer mandados o para retarnos porque miramos Netflix y se cae internet donde está jugando a los jueguitos hace una semana enajenado.

El sexo pasó a ser un bien más preciado que los bonos en dólares…todo esto mientas tu mujer o marido te dice inocente.. ¡y bueh son chicos! ¡Tremendosssss boludoides!…

Siglo 21 cambalache

Respiro agitado babeando el barbijo y continúo: «Bueno, peor mi tia que se hizo el test y le dio negativo pero a su esposo y a la vecina de al lado les dio positivo… ¿cosas de esta covid, no?.

Y de golpe todos nos recibimos de especialistas, sabemos de Wuhan, de Huwei, de Lombardía. Opinamos sabiondos (y suicidas ¿?) de células, hidroxicloroquinas, plasmas inmunizados, fases y la cantidad de testeos que se deben hacer, je.

En las redes se ven cantidades enormes de nuevos epidemiólogos, sociólogos e politólogos opinando cualquier cosa. Todos dan cátedra de lo que hacer, hoy resulta que es lo mismo un burro que un gran profesor, jaja. Cuestionamos la cuarentena, tenemos la posta de como hacer pero a la vez no podemos cambiar el cuerito de la canilla del baño. Y gritamos desnudos bajo la ducha “vieja, donde pusiste la toalla, indefensos como niños ante la desolación y el frío que sube, criminal por la pantorrilla”.

Saludamos a cualquiera por las dudas, porque no sabemos bien quien es debajo del barbijo. Y mi prima leyó que el gobierno dijo que ya podemos salir en pareja, y me pregunta… ¿la pareja la pone uno o la proporciona el gobierno??

Estamos tan alterados que no sabemos si salir, entrar, criticar, apoyar…si en la cola del banco alguien tose lo miramos como si fuera Jack el destripador. Nos tomamos la fiebre, el pulso, hacemos gárgaras, nos ponemos tanto alcohol que en cualquier error en la cocina vamos a terminar como bonzos incendiados… y si te comes las uñas ni hablar, ¡andá haciendo el testamento..!

Están también los que compraron de todo, apresurados, llevados por la locura de los primeros días. Ahora, aunque pongan su mejor esfuerzo, no saben que hacer con los cientos de rollos de papel higiénico que acumularon. La alacena llena de latas, fideos y arroces como si viviéramos en la serie Walking Dead. Barbijos tirados por todos lados, nadie se acuerda cual era de él…¡como será que en la confusión un día me puse el pañal del nene en la boca… ¡recién usadoooo!!!!!

A dos metros de distancia…

Ya enardeció siguió al borde del llanto, ante la mirada compasiva de los que pasaban separados…

«Extrañamos tanto a los futbolistas que nuestra señora se pone pantalones cortos, medias y camisetas para excitarnos!!!.. Ya no nos banca nadie, precisamos la pelota rodando por el verde césped. Empezamos a mirar partidos del año del jopo, y cuando nuestra señora nos hace mirar una película romántica festejamos los besos con matracas, saltando en la cama y gritamos goooool cuando…¡sí, eso!

¡Que lindo la familia! Pasado el tiempo, la alegría se convierte en enojos, gritos, por cualquier cosa. Los pibes no hacen nada, duermen todo el día viven en la play y nosotros estamos trabajando más que los chicnos haciendo el hospital en 10 días!. Muchos trabajan desde la casa pero se duermen igual que en trabajo..¡la costumbre vio!. Los chicos estudian por skype (será un nuevo polvo para lavar???) así que estamos podridos de las voces de los profesores explicando la hipotenusa y los istmos del c…del mundo!! ja, ja.

Para terminar ¿viste que la gente sube cualquier cosa que este haciendo a facebook o instagram? ¿y todos hacen cola para salir con el perro a dar una vuelta?. Un vecino, que hacía años no estaba tanto tiempo en casa con su mujer, me dijo: …¡no parece mala persona!.. Ella para no quedarse atrás me comentó que su marido le parece más interesante con… ¡barbijo!

Pero peor mi suegra estaba de visita en casa cuando cayó la cuarentena obligatoria se quedó a ..¡dirigirnos!. Se la pasa mandando memes por Facebook. Para congraciarme le pregunté si le había gustado el video del baile de los «ghaneses en un velorio», pero me aseguró que le gustó mucho más el video del negro solo..»

PD: En definitiva esto es simplemente un toque de humor para paliar esta pandemia. Demás está decir que todos sufrimos horrores la incertidumbre, la angustia y el desvelo por tanto horror y desconsuelo…. pero en cada tragedia debemos intentar apelar a la resiliente energía que nos da el humor, como en tiempos de guerra, entre trincheras, un chiste puede darnos la ilusión o la esperanza de que todavía no hemos perdido ni la humanidad, ni la solidaridad hacia el otro.