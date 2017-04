Hubo un choque y pastizales en llamas

Dos salidas de los bomberos en la jornada de ayer a la madrugada y en las primeras horas de la tarde cuando descubrieron que a los mosquitos no les molesta el humo

Poco antes de las 6 de ayer, una camioneta que conducía Eugenio Rincón se estrelló contra otra que estaba estacionada y tenía un carrito enganchado.

La informaciòn señala que Rincòn venía por Monferrand de NO a SE conduciendo una Chevrolet Silverado; a pocos metros de pasar Uruguay se estrelló contra un “changuito “ que estaba enganchado a otra Silverado, más antigua. Propiedad de Amalio Chamorro. El impacto destrozó al changuito que estaba lleno de herramientas de albañilería y dañó la culta de la camioneta. El vehículo de Rincón se desplazó varios metros hasta detenerse frente a un corralón de materiales. Allí sufrió un principio de incendio que fue sofocado por una dotación de bomberos a cargo de Tomás Bruzzòn.

El conductor, prácticamente ileso.

N En una quinta

Cerca de las 15 de ayer llamaron a los bomberos por un incendio declarado en una quinta al sur de la ruta 5. Cuando llegó la dotación a cargo de Pablo Arango encontraron que en el lugar no había nadie; que en el predio los malezales que ardìan llegaban casi hasta la altura de una casa precaria y de una casilla a las que salvaron del avance de las llamas.

Era tan alto y espeso el yuyal donde también había ramas y basura que el ingreso de la autobomba era casi imposible y tuvieron que arrancar con los chicotes.

La espesa humareda no alcanzó a espantar miríadas de mosquitos que acosaban a los voluntarios. “No es cierto que el humo los espanta” ironizó Arango.

Hasta ayer no se sabía de quièn es la propiedad.

N Lesiones graves

Sigue internada en el hospital de Trenque Lauquen la vcecina Silvia Mansilla, quien suifrió graves lesiones al chocar la moto que conducía contra una camioneta Toyota que manejaba Sebastián Giraldo. La mujer sufriò fr4actutra de la 3ª,4ª y 5ª vértebra.

Por otra parte, el viernes a la noche, en la esquina de Alem y Villegas se produjo la colicsiòn de un ciclista y un inspector municipal que iba en su moto. No hubo lesionados ni se iniciaron actuaciones.