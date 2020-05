Hubo denuncias, controles y se busca un cien por ciento de compromiso

Sergio Barbas, director de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen, habló con La Opinión y confirmó que tras una semana de la apertura a la “actividad física recreativa administrada” el balance ha sido bueno pero se insiste en conseguir un compromiso total por parte de la comunidad.

Hasta el momento se han realizado varias denuncias por incumplimientos. Se trata de un 15% de infractores en caminata y de un 10% en el grupo de correr y ciclismo. “Como siempre se dice, quizás unos 10 que no cumplen hacen pagar a los 90 que sí lo realizan. Nosotros queremos un cien por ciento de compromiso de la comunidad. Es algo básico lo que estamos planteando. Es de la única manera en que podamos dar el próximo paso”, sostuvo.

En números

Barbas analizó cómo se ha trabajado durante esta primera semana. “Nosotros estamos controlando a la gente que sale a caminar, en los lugares de cercanía. Ese es el control que podemos hacer y sobre esta gente tenemos entre un 15 y un 20 por ciento de incumplimiento debido a que lo están haciendo en días que no corresponde, o en lugares que no son de cercanía, o sin barbijo, es decir no cumpliendo con las normas que exigimos. En cuanto a los que salen a correr o andar en bici por los caminos rurales, hemos tenido denuncias y ahí contamos con la intervención de la Patrulla Rural. En estos casos el nivel de incumplimiento es menor, hablamos de un 10 por ciento, de gente que está saliendo en grupo o que no respeta las distancias”, detalló.

Para Barbas estos índices “corresponden a ese 10 por ciento de la comunidad que considera que el coronavirus es un invento y no entienden la gravedad de todo este asunto”. Explicó que en primer término los sancionados reciben un apercibimiento. “Y en caso de una segunda sanción cuando se registra en nuestra base de datos reciben una contravención”, añadió. Por otra parte remarcó la idea de alcanzar un “cien por ciento de compromiso”.

Un próximo paso

El objetivo desde el área de Deportes es poder ampliar los días de las salidas recreativas, pero para esto se necesita de un compromiso total. “El problema es el de siempre y es que de 100 personas 90 hacen las cosas bien, pero por esas 10 que no cumplen no se puede dar el siguiente paso. Nosotros estamos trabajando para poder pasar de 2 a 3 días semanales. Es decir, poder dividir los números terminados del 0 al 4 (lunes, miércoles y viernes) y de 5 al 9 (martes, jueves y sábado) para que todos tengan un día más, pero si no logramos que se respete al cien por ciento algo tan básico que estamos planteando no vamos a poder dar el próximo paso”, se afirmó.