Hoy y mañana los bancos atenderán en horario reducido

Hoy y mañana habrá asambleas en las distintas sucursales bancarias, excepto las del Credicoop y Banco Pampa, con interrupción de actividades en la atención al público durante las dos últimas horas de trabajo en reclamo de que se cumpla el acuerdo paritario de aumento salarial del 24,5 por ciento.

Así lo confirmó ayer el titular de la Asociación Bancaria, seccional Pehuajó, Gabriel Carrizo, quien comentó que “la situación es complicada porque el Gobierno no acepta el fallo de la Cámara de Trabajo que dictó una cautelar en la que obligaba a todos los bancos a pagar lo acordado, algo que si bien no estaba homologado, se había logrado que algunos bancos se comprometieran a pagarlo e incluso algunos ya lo hicieron como el Credicoop, Banco del Chaco, de Jujuy, entre otros”.

n Sin atención al público

Asimismo informó que “desde el gremio a nivel central se decidió convocar a asambleas, y en la seccional Pehuajó decidimos concretarlas en las dos últimas horas (13 a 15) sin atención al público, en todas las sucursales bancarias, excepto en las del Credicoop, que ya pagó el acuerdo y El Pampa que se comprometió a hacerlo”.

Además adelantó que si no hay cambios habría un paro nacional la próxima semana, “el secretario general del gremio, Sergio Palazzo citó a todos los secretarios de las 53 seccionales del país, el lunes próximo, para definir la medida de fuerza”.

n Responsabilidad

En este marco, la Bancaria hizo responsable del conflicto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca y a las entidades financieras que no abonaron el acuerdo salarial firmado con las cámaras del sector.

El gremio advirtió que desde este jueves (por hoy) no podrá “garantizar” la atención al público “ya sea por las asambleas, otras medidas de acción y o derivaciones de este conflicto”. Además, convocó a un plenario de secretarios generales para el lunes 13 de febrero con el propósito de determinar la fecha del paro nacional.

El conflicto se desató luego que el Gobierno frenara el acuerdo salarial firmado en diciembre, ya que el convenio superaba el techo de incremento que pretenden imponer desde la Casa Rosada. De concretarse el aumento los trabajadores bancarios conseguirían una mejora de 24% para sólo tres meses, cuando el Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18%.

En este marco, la cartera laboral decidió apelar el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que instó a las cámaras a pagar el incremento y le pidió al Ejecutivo no interferir.

El acuerdo de los bancarios disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000. Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionar un 10 por ciento de todas las remuneraciones.