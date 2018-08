Hoy, varias actividades en la ciudad en el marco del debate por el aborto legal

La jornada de hoy estará marcada por el debate sobre el aborto legal que a partir de las 10.30 se llevará a cabo en el Senado de la Nación. En este marco, tanto en Trenque Lauquen como en otras ciudades de la Argentina se desarrollarán distintas actividades organizadas por agrupaciones, instituciones y vecinos en general que adhieren a una u otra postura.

De esta manera, a las 14 en Plaza San Martín se realizará una manifestación a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para esto se realizará una intervención y habrá un micrófono abierto para que todo aquél que quiera expresarse al respecto pueda hacerlo.

Por otro lado, habrá también distintas propuestas organizadas por instituciones y vecinos que se oponen a que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. En este marco, se convoca a “rezar por la vida” en la Capilla de Luján. Para las 18.30 se anuncia el Rosario por la Vida, a las 19, Adoración al Santísimo, y, a partir de las 20, se concretará una “misa por la vida”.

n El debate

A sólo horas para que comience la votación de la ley de despenalización del aborto en el Senado el escenario aún no está cerrado. Como ocurrió en Diputados, las posturas cambian a último momento. El domingo, Silvina García Larraburu (FPV-Río Negro) pasó del apoyo al rechazo; ayer, Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), quien había dicho que se iba a abstener, presentó un proyecto para aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 12. Por eso, para saber qué pasará durante la jornada de hoy con el proyecto, sólo resta esperar. Hasta ayer los números eran los siguientes: 37 en contra, 31 a favor, 2 indefinidos, 1 abstención y 1 ausente.

Es sabido que en la Argentina el debate copó las calles, las escuelas, las universidades y los medios de comunicación. Pero también fue más allá: llegó a varios países que se manifestaron al respecto. Hoy, además de la manifestación convocada en los alrededores del Congreso por los grupos feministas que están a favor de la ley, habrá marchas en distintos países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Perú.

En tanto, el pasado lunes la “ola verde” a la edición internacional de The New York Times de la mano de la ONG Amnistía Internacional, que publicó un anuncio a favor de la despenalización en la contratapa de la edición internacional, que llega a 134 países. A página completa, con fondo verde, aparece en mayúsculas la palabra ADIÓS, una imagen de una percha (símbolo asociado a abortos inseguros y clandestinos) y una frase que dice en inglés: “Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte materna en la Argentina. El 8 de agosto, los senadores pueden elegir cambiar esto si votan a favor de una ley que despenaliza el aborto. El mundo los está mirando”.