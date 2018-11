Hoy, “TL Wine & Music” con bodegas de toda la Argentina

Esta tarde noche de 19.30 a 00.00 la ciudad podrá conocer y disfrutar de la propuesta “Trenque Lauquen Wine & Music” que, con características novedosas, se desarrollará en la ciudad.

El sommelier Juan Esteban Llanos es el organizador de este interesante evento y contó a La Opinión las expectativas para la jornada de hoy. “Hemos trabajado mucho y hasta este mismo día del evento vamos a seguir haciéndolo. Por suerte pudimos avanzar en esto que es ‘Trenque Lauquen Wine & Music’ que es una propuesta novedosa y diferente para la ciudad que se realizará este viernes a las 19.30 en espacio Hidalgo ubicado en calle Sáenz Peña 166. Allí la gente se va poder acercar y va a poder disfrutar de un muy lindo evento en el cual se van a encontrar con bodegas de todas partes del país, de Salta y Tucumán, de la zona de San Juan, de la zona de Mendoza y de las principales regiones vitivinícolas de la Argentina y van a poder degustar de más de 200 etiquetas diferentes”, contó.

Llanos también hizo referencia a la propuesta musical que podrá apreciarse esta noche: “Va a estar tocando el músico Tomy Gaudio en vivo aproximadamente a las 20.30 y, luego, integrantes de la Escuela de Música van a realizar un repertorio de jazz en vivo”.

n Exposición

En tanto, Llanos señaló que “las artistas Mercedes Jonas y Eva Arribillaga van a exponer sus obras a lo largo del salón y las dos en algún momento de la noche van a pintar en vivo”.

Asimismo, aclaró que “es un evento que no está limitado únicamente a aquél entendido en vinos o aquél que sólo quiera ir a tomar vino. Es un evento más inclusivo y totalmente familiar en el que pueden ir a escuchar un poco de música, a apreciar arte. Va a haber también una barra de tragos con opciones con alcohol y sin alcohol para aquél que quiera salir de lo que es el vino y una propuesta gastronómica con las chicas de Fusión de Sabores Catering de Trenque Lauquen”.

Por último, señaló que los interesados en asistir “van a poder comprar las entradas ese mismo día en la puerta sin ningún problema. Realmente trabajamos mucho y no tengo dudas de que aquél que vaya se va a sorprender, se va a sentir muy a gusto y se va a ir realmente muy satisfecho con este evento. Está todo encaminado, estamos ultimando detalles de última hora y muy motivados con esto, espero que sea una linda experiencia para la ciudad y para la gente que se entusiasme y pueda ir al evento. No tengo dudas de que aquél que vaya va a vivir una muy linda experiencia”, dijo antes de culminar señalando que “la idea es que se repita. Mi objetivo es que esto sea el punto de partida para poder replicarlo el año que viene”.