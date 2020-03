“Hoy tiene que estar todo enfocado en concientizar a la gente en la prevención”

Todas las instituciones de Trenque Lauquen se muestran hoy profundamente comprometidas con la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Estado para prevenir, a nivel local, la propagación del coronavirus que hoy afecta a una gran parte de la humanidad.

Así fue confirmado a La Opinión por los dirigentes Ignacio Concepción y Matías Pereda, presidente de la Cámara de Comercio e Industria y la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, respectivamente, quienes expresaron su visión sobre esta problemática y cómo se encuentran trabajando al respecto.

“Antes que nada, primero tenemos que tratar todos como ciudadanos, como comerciantes y como industriales, de respetar las medidas que se están tomando desde el Estado nacional, provincial y municipal. Es necesario que como sociedad respetemos esas medidas. Tenemos que, entre todos, evitar que este virus se propague. Porque si se propaga el virus, las medidas que se van a tomar van a ser cada vez más estrictas. Entonces es necesario que nosotros respetemos las medidas que plantea el gobierno nacional, provincial y municipal”, expresó Concepción.

n Responsabilidad

Asimismo, el dirigente señaló que “necesariamente, tenemos que hacer eso sí o sí. Están aumentando los casos mucho y ya tenemos la experiencia de otros países en los cuales esto ya sucedió: China, Italia, España. No cometamos el mismo error que ellos. La situación para el comercio, las industrias y los servicios se puede agravar si se genera un parate generalizado. Si eso ocurre va a ser muy difícil para todos, para la sociedad, para el trabajador, para las Pymes, para el comercio, para la industria y para todos. Porque nosotros hoy estamos ante una responsabilidad social con la cual todos tenemos que colaborar para que esto se pare. Se están tomando medidas que son razonables y preventivas y las tenemos que acatar. No puede pasar lo que está pasando hoy con gente vacacionando en Monte Hermoso. No se está tomando conciencia de lo que está pasando en otros países. Hoy tiene que estar todo enfocado en concientizar a la gente en la prevención. Tenemos que tratar de no generar una psicosis y de responsabilizarnos en concientizar”.

Por último, Concepción informó que, desde la Cámara de Comercio “le pedimos por favor a cada comerciante y a cada industrial que cuide su lugar, que cuide a sus empleados, que cuide al cliente que va a consumir, que haya muy poca gente dentro, que se mantengan las distancias y que se higienice el lugar todo el tiempo”.

n “En la misma línea”

Por su parte, Matías Pereda, presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, coincidió con Concepción al señalar que “me parece que estamos todos en la misma línea. Independientemente del sector al que cada uno pertenezca, me parece que todos tenemos que ser muy responsables en cuidarnos y cuidar al resto, en respetar todas las medidas que va tomando el gobierno nacional, provincial y municipal y que ya son de público conocimiento. Nosotros en La Rural también tomamos medidas, además del alcohol en gel disponible para personal y público, día a día no tenemos más de cinco personas en la sala de espera las cuales están todas separadas por más de un metro y medio”, dijo antes de culminar señalando: “Acá hay que trabajar todos juntos y respetar las normas y ser conscientes de lo que hay que hacer y lograr que todos a nuestro alrededor hagan lo mismo para cuidarnos entre todos”.