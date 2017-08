Hoy se iniciará un nuevo plan de acción en Cuero de Zorro

En la tarde de hoy comenzará a ejecutarse un nuevo plan para reparar la brecha que dejó la rotura intencional de las compuertas de salida de la laguna Cuero de Zorro hacia el canal que conecta ese espejo con el complejo Hinojo-Las Tunas.

Se trata del tercer plan que se ejecutará con el mencionado fin luego de que personal y maquinarias de la Municipalidad, de la Dirección Provincial de Hidráulica y de una empresa contratada por el gobierno bonaerense hayan concretado otros intentos desde que se originó el problema, a principios de agosto.

Con todo esto, ayer el intendente Miguel Fernández le dijo a La Opinión que hoy a las 14 “la empresa contratada por Hidráulica comenzará a intentar cerrar la brecha ocasionada por la rotura donde estaban las compuertas”. “Van a terraplenar el canal, cortándolo y cerrándolo, después van a armar un terraplén y, ya con el agua sin circular, van a cerrar con tablaestacas que se pondrán con una especie de retroexcavadora que cuenta con un percutor. Ahí va a quedar como una pileta, con una bomba de un millón de litros se vaciará ese espacio, se verificará el estado de las compuertas y se procederá a reparar todo para restituir la circulación”, detalló el jefe comunal.

Mucho y rápido

Fernández explicó que “el cierre tiene que ser abrupto, en unas horas”, y que para eso ya se ha acopiado material. “Se cierra arriba y después de abajo. Cuando se arma el terraplén van las tablaestacas. Se bombea y después se verán las compuertas, que no se hayan socavado abajo, porque no se sabe qué paso abajo y es importante que las compuertas estén en condiciones”, dijo, adelantando que va a estar hoy en Cuero de Zorro acompañando los trabajos.

También el mandatario destacó ser optimista. “Lo estuvimos discutiendo con el ingeniero que vino de Provincia. No vemos otra solución. El secreto será tener topadoras de gran porte trabajando rápido para ganarle al agua. En los dos intentos anteriores se fracasó por no ser rápidos, y lo que hay que hacer es depositar mucha tierra y con mucha velocidad”, apuntó.

Movimiento

Por otro lado, Fernández sostuvo que “entró mucha agua a Colonia Martín Fierro cuando se rompieron las compuertas y el canal”. “Esto último lo cerramos nosotros y con eso dejó de entrar agua libremente. Pero sigue entrando masa hídrica a la Colonia por escurrimiento en los bajos. Según algunas estimaciones que me han marcado, por la Ruta 70 pasan 10 metros cúbicos por segundo que no van a Cuero de Zorro sino al canal Jauretche por bajos, y por la Ruta 33 llegan unos 20 metros cúbicos que sí van por canal a Cuero de Zorro”, informó.

De modo que la llegada de las piedras que se utilizarán para consolidar el terraplén de las compuertas ha sido una buena noticia sin dudas.