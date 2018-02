“Hoy por hoy Juanita está en manos de Dios”

Al respecto Gabriel Sosa, padre de la pequeña, habló con La Opinión y contó cuál es el estado de la pequeña que aguarda con urgencia la llegada del órgano que le dé una nueva oportunidad de vivir: “Hoy ella está en manos de Dios porque los médicos hicieron todo lo que está en sus manos”, aseguró angustiado Gabriel aunque con la esperanza de que finalmente el milagro se cumpla.

Vale recordar que la niña de 8 años se encuentra en el listado de emergencia de Incucai y el temor de la familia es que sea retirado del mismo ya que las complicaciones de los últimos días impiden que por el momento sea intervenida quirúrgicamente.

n La salud de Juana

A pesar de estar atravesando un momento angustiante, el padre de Juanita, se tomó unos minutos para hablar telefónicamente con La Opinión acerca del estado de salud de la pequeña que espera por un trasplante de corazón. Y desde la terapia intensiva del Hospital Italiano donde acompaña a su hija desde hace más de un mes informó que “Juanita se descompuso entonces le hicieron una placa y le encontraron líquido en los pulmones. Por eso la volvieron a entubar y ahora está nuevamente conectada a un respirador”.

En este sentido agregó que “ella está en terapia intensiva, estuvo unos días en terapia Vip que es para casos más agudos pero nunca salió de terapia. Ahora sigue entubada porque larga mucho líquido por el drenaje y se hincha mucho”.

Asimismo detalló que “le van a colocar una sonda. Hizo un poco de pis pero está muy hinchada por el líquido que tiene en los pulmones”.

En cuanto al estado anímico de la pequeña, Gabriel sostuvo que “ella está bien cuando no tiene dolores. Pero ahora está molesta por el respirador y los drenajes y eso le genera malestar”.

n Angustia

Por otra parte Gabriel también se refirió al angustiante momento que está viviendo él junto a toda su familia: “La verdad es que no es nada fácil estar en esta situación. Para nosotros todo esto es otro mundo al que nos tuvimos que acostumbrar de un día para el otro. Y acá estamos desde el primer día con mi mujer y mi hija acompañando a Juanita esperando que llegue urgente ese corazón”.

Y agregó que “en terapia solo permiten que haya un solo acompañante así que nos vamos rotando para estar con Juanita. Pero la verdad es que toda esta situación es muy difícil y angustiante”.

Por otra parte Gabriel agradeció a la familia Espain para quienes trabaja como empleado rural por el apoyo que le brindaron desde el primer día: “Jamás me pidieron nada y todas las veces que llamaron desde que comenzó todo esto fue por Juana. Además me siguen pagando el sueldo y me dijeron que no me preocupe por el trabajo, que ellos me van a esperar todo el tiempo que sea necesario. Y gracias a ellos es que podemos estar acompañando a Juanita”.

Gabriel junto a su familia se alojan en la Casa Mc Donalds , un hogar para familias del interior del país con hijos en tratamientos médicos prolongados por cáncer, trasplantes u otras patologías de alta complejidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires: “Es un lugar donde hay mucha gente que está en las mismas condiciones que nosotros. Hay algunas reglas que respetar pero de todas maneras estamos bien ahí”.

n Temores

Las complicaciones que sufrió Juana en las últimas horas despertaron algunos temores en Gabriel y su familia: “Espero que esto último que le pasó no la saque del listado de emergencia de Incucai porque por el momento no está en condiciones de ser sometida quirúrgicamente”.

En este sentido agregó que “hoy por hoy ella está en manos de Dios porque los médicos ya hicieron todo lo que está a su alcance. Por eso lo único que deseamos es que llegue cuanto antes ese corazón que le permita a Juanita tener una nueva oportunidad para vivir”.