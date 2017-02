Hoy podría definirse el aumento salarial para los municipales

La propuesta consiste en un 18 por ciento de aumento en febrero, más una suma no remunerativa de 1.000 pesos y volver a sentarse en julio-agosto para definir el aumento para el segundo semestre.

Tras la reunión que mantuvieron los integrantes de la Asociación de Trabajadores Municipales, que preside Mónica Baretta, con el intendente municipal, Miguel Fernández; el ahora secretario de Hacienda, Pablo Silvani y el titular de Recursos Humanos, Román Larrubia estarían avanzadas las negociaciones en el marco de la paritaria municipal.

El Ejecutivo responderá hoy si acepta la oferta que se conversó en la reunión del miércoles por la tarde y que se acerca al reclamo presentado por la Asociación.

De acuerdo a lo comentado ayer por integrantes del gremio, la propuesta salarial consiste en un 18 por ciento de aumento en febrero más una suma no remunerativa de 1.000 pesos por única vez y volver a sentarse en julio para determinar un nuevo aumento para el segundo semestre.

Las autoridades municipales se comprometieron a dar hoy una respuesta, ya que tenían previsto analizar los números y el impacto económico del aumento a los municipales.

“El panorama cambió, siempre hemos tenido buen diálogo, pero ahora cambió en la cuestión de los números”, comentaron desde el sindicato.

Si bien la propuesta original del gremio era superior, explicaron que “estamos de acuerdo con el 18% porque no nos podemos quedar esperando a marzo o abril, la gente necesita un aumento ahora porque ese 18 por ciento ya se lo comió la inflación el año pasado”.

Además se mostraron de acuerdo con la posibilidad planteada por el Ejecutivo de otorgar sumas no remunerativas en forma periódica, en principio cada dos o tres meses.

n Presentismo

Otro de los temas abordados durante el encuentro con los dirigentes gremiales es el del presentismo, ya que a partir de la propuesta del sindicato se modificaría el decreto ampliando la cantidad de licencias para que los trabajadores no pierdan este beneficio.

Según adelantaron desde el gremio, se incorporaría el artículo 37 del Estatuto de los municipales que abarca todas las licencias, como las de maternidad, estudio, matrimonio, nacimiento y enfermedades. El tema está siendo estudiado por las autoridades municipales.