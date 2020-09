“Hoy nuestro sector está trabajando al 100%”

Como todos los 7 de septiembre, hoy el país celebra el Día del Metalúrgico. En ese marco, La Opinión entrevistó a Alberto Barrios, secretario general de la UOM seccional Trenque Lauquen quien, como todos los años, aprovechó la conmemoración para saludar a todos los trabajadores metalúrgicos y desearles que disfruten de una buena jornada.

Asimismo, el dirigente brindó detalles del presente de la actividad en la región en un año sumamente complejo para todos los rubros de la actividad económica.

“En primer lugar, quiero saludar en el Día del Metalúrgico a todos los trabajadores metalúrgicos, no solamente de Trenque Lauquen sino de una vasta zona la cual abarcamos como Pehuajó, Carlos Casares, Daireaux, Henderson, Salazar, Villegas, América, Pellegrini y toda la provincia de La Pampa. En todos esos lugares hay talleres metalúrgicos y, en este día, quiero saludarlos a todos y desearles un muy buen día a todos nuestros afiliados”, dijo.

Salarios

Con respecto al reclamo por un reajuste en los salarios de los trabajadores del sector, Barrios destacó que “hemos podido arreglar el tema salarial en el cual hemos conseguido un aumento de $6 mil por mes hasta fin de año. Este aumento es no remunerativo, pero sí es a cuenta de las paritarias ya que nosotros no tuvimos paritarias este año las cuales deberían haber empezado en el mes de abril y, por la situación imperante, no hemos podido lograr las paritarias que todos los años logramos. Pero hemos llegado a un acuerdo con las cámaras en esta cifra de $6 mil por mes hasta diciembre. Y, cuando cerremos este acuerdo, podremos negociar la paritaria de este año”.

Al 100%

Respecto del presente de la actividad, Barrios señaló que “hoy nuestra actividad está trabajando al 100%. Estuvo un poco parada al comienzo de la pandemia, durante marzo y mediados de abril. De ahí en adelante no ha parado nuestra actividad metalúrgica ya que nosotros dependemos de una zona muy importante en la cual el agro tiene una gran preponderancia y de ahí surge que la metal mecánica tenga tanta actividad en los talleres metalúrgicos”.

En el mismo sentido, agregó: “En ese aspecto estamos muy contentos, más allá de las dificultades que hoy tenemos con la pandemia que está azotando a todo el país, no solamente a nosotros sino al mundo entero. Pero esperemos que todo esto pase y sigamos trabajando más tranquilos”.

Obra social

Por último, y con respecto al funcionamiento de la obra social que cubre las necesidades médicas de los trabajadores del sector, Barrios comentó: “Hoy está brindando los servicios normales. Pudimos llegar a un arreglo con el Círculo Médico. En su momento se consiguió una prórroga por unos 60 días, más allá de que nosotros habíamos arreglado para seguir trabajando. Se reunió nuestra mesa de CGT junto con el intendente y el Círculo Médico. Y con la muy buena predisposición de las partes se llegó a una prórroga más por 60 días que terminó a fines de agosto. Nosotros seguimos con el servicio porque ya lo teníamos arreglado. Más allá de que nuestra obra social tiene muchos problemas económicos como lo tienen todas con la caída de aportes, entre otros factores, haciendo un gran esfuerzo hemos podido garantizar la salud que es tan importante para los trabajadores porque tenemos muchas medicaciones de alta complejidad y estamos cubriendo todo con un gran esfuerzo. Esperemos poder mejorar y darle la atención que nuestros afiliados se merecen”, culminó.