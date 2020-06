Hoy no existe una fecha “probable ni estimativa” para una posible vuelta a clases en el distrito

En las últimas horas, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, informó a medios nacionales sobre la posibilidad de comenzar a analizar la vuelta a clases en aquellas provincias que se encuentran atravesando la Fase 5, de distanciamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para prevenir la propagación del Covid-19.

No obstante estas declaraciones del funcionario nacional, ninguna novedad hay al respecto en lo que refiere al distrito de Trenque Lauquen donde no existe, al día de hoy, una fecha probable en la que sea conveniente volver a clases.

Así fue afirmado a La Opinión por la inspectora jefa distrital de Educación, Alejandra Marino, quien señaló que, para que eso ocurra, primero deben definirse claramente los pasos a seguir impulsados desde Nación, luego esperar la determinación que se tome en Provincia de Buenos Aires y, luego, recién analizar de qué manera es posible su aplicación a nivel local.

Cuidado de la salud

En este marco, Marino señaló: “Tenemos que tener en claro que el Ministro de Educación de la Nación siempre que habla sobre este tema afirma que la prioridad hacia el interior del sistema educativo es el cuidado de la salud y que la vuelta a clases va a estar ligada a la evolución que vaya teniendo la pandemia”.

En el mismo sentido, indicó que “el Ministro tiene una mirada que involucra a todo el país y, luego, cada provincia hace una lectura en consonancia con lo que mira Nación. En lo que respecta a Provincia de Buenos Aires, una vez que el Ministro de la Nación tome alguna determinación, la Ministra de la Provincia (Agustina Vila) será quien analizará de qué manera se implementa esa determinación a nivel provincial. Y una vez que esa determinación sea tomada, lo mismo ocurre con el resto del territorio ya que no es lo mismo el Conurbano bonaerense que el interior”, antes de agregar: “Entonces, hay que tener en cuenta que, siempre que se toma alguna determinación, el sistema educativo está organizado por niveles y jerarquías y esas determinaciones se van viendo reflejadas en cada uno de los espacios”.

Protocolos

Alejandra Marino informó además que “seguramente, cuando el Ministro determine cuáles son los lugares en los que se podría analizar la vuelta a clases, vamos a tener un protocolo que indique de qué modo organizar ese regreso a las aulas”.

En este sentido, la funcionaria entrevistada fue muy precisa al señalar que “al día de hoy y por vía oficial no tenemos una fecha probable de regreso a clases. Lo que sí tenemos es asesoramiento y diferentes espacios de formación y capacitación como para ver de qué manera seguimos trabajando con el Plan de Continuidad Pedagógica que es lo que garantiza sostener la comunicación y vinculación con los alumnos”, para reiterar: “hoy no tenemos ninguna fecha ni probable ni estimativa de la posible vuelta a clases porque, para nosotros, el eje central es el cuidado de la salud. No tenemos ninguna normativa que indique que en Trenque Lauquen, que pasó a Fase 5 del aislamiento, las clases pueden volver”.

Siempre en esa misma línea de análisis, Marino comentó que “Nación siempre va a tener una mirada más amplia y, a partir de ahí, va a hacer el abordaje con cada uno de los gobernadores y luego a nivel provincial se empiezan a emanar las normas a aplicar en el territorio. Luego van a venir, de la mano de esa decisión, los protocolos que marquen de qué manera vamos a volver a la escuela”.

Por último, informó: “hoy trabajamos fuertemente y con mucho respaldo desde la producción en lo que tiene que ver con el Plan de Continuidad Pedagógica. Son tiempos difíciles, todos estamos atravesados por diferentes ansiedades y preocupaciones y estamos poniendo el acento en el vínculo con la familia, en explicar, por ejemplo, el sistema de evaluaciones que hoy se toman las cuales no están sujetas a una calificación sino a una mirada más integral”.

A nivel nacional

En lo que respecta al ámbito nacional, el Ministro Trotta dejó en claro que actualmente “es imposible imaginar” la vuelta a las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algo en lo que ya se está trabajando para las provincias que se encuentren en fase 5 de la cuarentena.

“Estamos trabajando a paso firme con todos los actores del sistema educativo, con provincias, universidades, organizaciones sindicales, estudiantes y el campo epidemiológico en el desarrollo de protocolos que permitan garantizar la posibilidad de minimizar contagios”, dijo el funcionario nacional.

Trotta se refirió a algunas jurisdicciones (como Jujuy, Catamarca y San Juan) que podrían avanzar semanas antes con el regreso de la educación rural cumpliendo con los protocolos adecuados que permitan “disminuir la posibilidad de algún contagio”.

Entre las medidas preventivas, el ministro sostuvo que debe garantizarse “la preparación de los docentes, los no docentes y estudiantes”. En este sentido, explicó que “un componente central es lograr disminuir los lógicos temores que tiene la sociedad frente al regreso”.

Trotta señaló también, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que “va a haber que dividir las aulas” y “en caso que no se pueda, se va a poner el foco en los que están terminando nivel, ya sea primario o secundario”.