“Hoy no es un momento para discontinuar los tratamientos sino, por el contrario, para asegurarlos”

En momentos difíciles en los que una persona debe aprender a convivir con el miedo de que un peligro mortal, poco conocido y (hasta el momento) incontrolable pueda afectar a una persona y a sus seres más queridos es muy importante poder estar contenidos.

Y en muchos casos es de suma importancia que esa contención esté en manos de un profesional que los escuche y los ayude a transitar este proceso de temor y del aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus que no en todos los casos puede ser llevado de buena manera.

En este marco, La Opinión tomó contacto con la psicóloga local Analía Toselli, quien explicó de qué manera se encuentran trabajando los psicólogos de la ciudad en tiempos en los que debemos cuidarnos entre todos. El recurso de la tecnología a través de videollamadas es una de las herramientas más utilizadas en estos días en los que el contexto actual, a causa de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia, ha generado agudos cambios en los encuentros entre las personas.

n Tecnología

“La mayoría de los psicólogos optamos por realizar llamadas y videos llamadas, recurrimos a la tecnología para continuar los tratamientos. Es importante aprovecharla ya que contamos con ella y comunicarnos de esa manera con los pacientes. Algunos aceptan, otros no. Se hace un poco más difícil con los niños porque están en sus casas con el televisor, con sus juguetes y se complica entablar una comunicación con ellos. Entonces tratamos de sostener a los papás y las mamás para que estemos en contacto y poder ofrecerles algunas ideas de cómo transitar este momento”, comentó Toselli entrevistada por este medio.

En este punto, la profesional hizo hincapié en algunos inconvenientes surgidos con las obras sociales. “Cuando inició todo esto la mayoría de las obras sociales no querían abonar las consultas realizadas por videollamadas. Al principio pusieron muchas trabas, entonces los colegios de psicólogos intervinieron ya que ahora es cuando más los pacientes necesitan tener sus tratamientos. Es decir, no es el momento de discontinuar los tratamientos sino, por el contrario, de asegurarlos”, indicó, agregando: “Entonces los colegios de psicólogos intervinieron contemplando la posibilidad de que se puede hacer una denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud señalando que las obras sociales están abandonando a sus pacientes en un momento en el que ellos más necesitan su tratamiento. A partir de ahí, algunas obras sociales que se habían decidido por la negativa, comenzaron a abonar las sesiones virtuales; otras no pero creo que con el tiempo van a ir cediendo. El problema es que algunas ponen requisitos con los cuales muchos pacientes no cuentan en sus casas como imprimir las planillas, firmarlas y mandarlas escaneadas al psicólogo. Porque no todos tienen en su casa una impresora y no todos cuentan con el conocimiento de las herramientas informáticas como descargar la planilla, luego escanear y enviar. Entonces en este punto aún se complica un poco”.

n ¿Menos consultas?

Respecto de si en este contexto se ha notado una disminución en la cantidad de pacientes, la entrevistada explicó que “no hay una gran disminución”. “Hay algunos pacientes que no tienen ganas de acceder al formato virtual pero, en general, los pacientes que tienen sus tratamientos hace muchos años no se oponen a las sesiones virtuales y a proseguir en esta instancia de aislamiento social. Sí al principio les costó aceptar esta metodología pero todos están continuando su tratamiento de esa forma, por lo menos aquellos que tienen un interés en el mismo”, dijo antes de agregar: “Pienso que al paciente lo perjudica más el hecho de no poder asistir a terapia que saber que tiene este recurso. Porque el paciente que viene a terapia es una personan que sufre y se está haciendo cargo de ese sufrimiento y busca resolver esa situación. Y no ver a su psicólogo y no seguir el tratamiento por un mes no es lo que el paciente quiere. Entonces están accediendo a los tratamientos por estas nuevas vías de comunicación. Sí es verdad que no es lo mismo porque la persona tiene otros factores de distracción que no los tiene en el consultorio. Es diferente pero no es imposible, se puede llevar adelante una buena sesión. Incluso con los pacientes con los que uno trabaja en diván, puede uno apagar las cámaras y se puede dar una escucha diferente cuando uno tiene solamente la voz del paciente y no lo está viendo o la misma persona tiene la voz del psicólogo y no lo está viendo. También se pueden generar otras cosas ante esta situación, no sólo negativas sino también positivas”.

n Perturbación psico-social

Asimismo, en otro párrafo de sus palabras, la profesional explicó que “hoy tampoco están apareciendo nuevas consultas porque la gente no puede salir de la casa” pero piensa que “tarde o temprano, va a haber más consultas por la salud mental porque esta situación, desde el punto de vista de la salud mental, es una perturbación psico-social que sobrepasa nuestra capacidad para afrontar cuestiones de la vida cotidiana”. “Porque lo peor que nos puede pasar como personas son las cosas que salen de nuestro control. Entonces estos desastres, estas situaciones críticas, este momento amenazante tiene impacto en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Entonces cuando nos enfrentamos a situaciones de estas características el sistema psíquico entra en un estado de hipervigilancia. Y son esos estados los que provocan insomnio, a veces ansiedad, angustia, y tristeza. También cuestiones a nivel fisiológico porque todo el cuerpo se pone en estado de hipervigilancia. Entonces uno termina teniendo taquicardia, dificultades para respirar, uno queda mucho más expuesto al miedo a la muerte, a enfermarse, miedo a perder el trabajo o a no poder trabajar, miedo de que esto afecte a un ser querido. Empezamos a tener sentimientos de impotencia que nos llevan a sensaciones de desamparo, soledad y pueden terminar en una depresión. La hipervigilancia y esas sensaciones que se despliegan tienen que ver con estar expuestos a factores estresantes como esta situación”, afirmó la entrevistada.

n Cómo nos afecta

“¿Y cómo nos damos cuenta de que esto nos está afectando?”, se pregunta la psicóloga para seguidamente contestarse: “A veces no hace falta tener una depresión para sentir que la pandemia nos está afectando, a veces hay cuestiones más pequeñas. Sentirnos impacientes y no poder concentrar la atención cuando se quiere leer, estar más irritados frente a cosas pequeñas, son algunas de ellas”.

Siempre desde su lúcida línea de análisis, Toselli comentó que “otra forma también en la que todo esto se puede expresar es la negación”. “Al principio muchas personas hacían memes y se reían de todo esto y ahora ya no hacen tantos chistes al respecto. La idea de que a mí no me va a pasar nada o acá no va a llegar da cuenta de una negación de no querer ver lo que pasa. Hoy hay mucha gente que sigue circulando por la calle como si nada y tiene que ver con esto”, remarca.

n Qué hacer

Consultada sobre qué se puede hacer para sobrellevar de una mejor manera la situación actual, Toselli manifestó: “Los psicólogos no tenemos un manual de consejos prácticos que vayan a servir al 100% pero sí hay cosas que podemos hacer. Estamos hoy en un aislamiento social pero no en un aislamiento afectivo, tenemos que aprovechar la tecnología para comunicarnos con nuestros familiares y amigos. También graduar todo lo que sea información, es decir, no estar todo el tiempo mirando noticias sobre este mismo tema. Además, hay mucha información falsa y hay que tener cuidado. Lo más importante es establecer un horario para mirar el noticiero, una o dos veces por día, no más”. “También es importante conectarnos con aquellas cosas que nos hacen sentir bien y nos dan placer. Esto es algo que ya está sucediendo en las redes sociales, en la casa de cada uno. Mujeres que se volvieron a conectar con el tejido, con la costumbre de cocinar distintas comidas o postres. También hay muchas personas que volvieron a jugar a las cartas o a cualquier otro juego de mesa. Se complica, por supuesto, con las personas mayores que están solas. Pero sobre todo es importante no dejar de hacer las cosas que nos gustan sino adaptarlas a esta modalidad de aislamiento. Por ejemplo, las personas que hacen deportes no dejan de entrenar sino que reorganizan sus actividades en su casa”, manifestó.