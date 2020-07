“Hoy la actividad del huevo es muy rentable, hay un 50% más de demanda a causa de la pandemia”

Con 25 años de historia a cuestas, Avícola Trenque Lauquen es sin lugar a dudas una de las firmas locales mas importantes del sector. Actualmente dedicada a la distribución de huevos y pollo a toda la región, Roberto Sastre, integrante de la firma, habló con La Opinión sobre el presente de la actividad y destacó que, a raíz de la pandemia, la demanda de huevos se incrementó un 50 por ciento.

Sobre los inicios de la firma, el entrevistado explicó que “nació como un emprendimiento pyme hace 25 años por impulso de Miguel Barrenengoa. Y de a poco nos fuimos introduciendo en la actividad. Durante 23 años tuvimos producción y después, por diferentes motivos, fue trasladada a Pellegrini y actualmente nos dedicamos a la distribución de pollo y huevos”.

A través del esfuerzo, créditos, pero sobre todo mucho trabajo, la firma logró crecer y convertirse en una de las más importantes del sector avícola de toda la región: “En algún momento llegamos a tener alrededor de 35 mil gallinas. Y hemos distribuido millones de huevos abasteciendo a la ciudad y la región”.

La gallina

Para adentrarnos un poco en la actividad, Sastre explicó algunas de las nociones básicas que, en general, los vecinos desconocen. Una de ellas, quizá la más elemental, se vincula a la productividad de cada gallina. Al respecto, el entrevistado indicó que “el porcentaje de productividad de las gallinas, que es como se mide esta cuestión, va variando de acuerdo a su edad.

Por ejemplo, a las 18 semanas de vida el promedio es del 95 por ciento durante tres meses. Y después, por ejemplo a los dos años, el promedio baja y es de alrededor del 75 por ciento. Es decir que en esos momentos, por lo general, las gallinas más viejas generan pérdidas salvo alguna situación particular del mercado”.

En promedio, en su mayor ciclo productivo, una gallina pone alrededor de 320 huevos al año.

Presente

Por otra parte, el entrevistado se refirió a la situación por la cual actualmente atraviesa el mercado del huevo y destacó que “hoy en día la actividad del huevo es muy rentable, no así la carne de pollo”.

Y añadió que “hay un 50 por ciento más de demanda que se explica en parte por la pandemia y las medidas de aislamiento que hicieron que mucha gente tenga más tiempo en sus hogares y quizás consuman más este tipo de productos”.

Esta alta demanda explica también las modificaciones que se registraron en el precio de los huevos.

Color

Por otra parte, el entrevistado explicó que no existen diferencias a nivel propiedades entre los huevos blancos y de color y aseguró que la preferencia del público por uno u otro se encuentra vinculada a una cuestión cultural: “Anteriormente se consideraba al huevo colorado como de mayor calidad porque se lo relacionaba con la gallina de campo. Pero el color del huevo está dado por la genética de la gallina y salvo el color de la cáscara no hay diferencias entre un huevo blanco y uno de color. Es algo cultural”.

Además, sostuvo que actualmente la mayoría de los huevos que se consumen provienen de granjas y producciones de estas características.

Con respecto a las expectativas de cara al futuro, el entrevistado consideró que “este año la sensación es que la situación actual que está siendo buena no va a continuar indefinidamente, en parte porque se trata de un producto cuyo consumo y valor es positivo durante el invierno y después afloja un poco”.