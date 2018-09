Hoy habrá paro general y hay incertidumbre sobre su impacto a nivel local

La CGT realiza hoy el cuarto paro general durante la gestión de Mauricio Macri en repudio a la situación económica y social que atraviesa el país, en medio de divisiones entre los sectores más “dialoguistas” y los más “combativos”, y que contará con la adhesión de las tres CTA, que iniciaron ayer su protesta.

El transporte público, el de mercaderías, la atención en dependencias públicas, la apertura de comercios, la actividad financiera, el dictado de clases en las escuelas, el funcionamiento de centros médicos, la recolección de basura y la provisión de combustibles serán algunas de las actividades afectadas por la medida de fuerza.

Se espera un alto acatamiento en todo el país aunque a nivel local hay incertidumbre acerca de cómo se desarrollará la medida ya que si bien el paro cuenta con la adhesión de los sindicatos más importantes, el temor a los descuentos puede llegar a influir en la decisión de los trabajadores a la hora de sumarse a la protesta.

n Municipales

La titular de la Asociación de Empleados Municipales, Mónica Baretta informó que “nosotros adherimos al paro por mandato de la Federación. Se trata de un paro general del cual participarán los gremios más importantes del país”, al tiempo que agregó: “En principio como sindicato adherimos. Lo que hay que ver es si los trabajadores se suman y en qué porcentaje”.

Por otra parte Baretta indicó que “en el hospital se va a atender lo que es Guardia y Terapia, esos son los servicios que están garantizados. Después depende mucho del acatamiento que tenga la medida de fuerza si se van a brindar otros servicios o no”.

Asimismo sostuvo que otro de los servicios que se pueden ver afectados a raíz de la medida de fuerza es el de la recolección de residuos “si bien como gremio adherimos, no sabemos cuántos empleados se van a sumar. Hay una cuestión que seguramente va a tener un papel importante en el nivel de adhesión, que es el presentismo porque la situación no está tan bien como para que además te descuenten parte del sueldo por faltar al trabajo. Por eso creo que acá a nivel local el paro va a ser bastante ajustado. No porque el personal esté en desacuerdo con el reclamo sino porque la gente tiene miedo a los descuentos”.

Por último sostuvo que “lo ideal sería que tengan la libertad para elegir sumarse o no, pero ya se informó que se iba a descontar el día de paro entonces hay que ver cuántos son los que finalmente se suman”.

n Bancos

Otro de los sectores que se verá afectado directamente por la medida de fuerza es el de los bancos que no atenderán al público. Así lo informó el representante de la Asociación Bancaria, Alejandro León quien aseguró que “nos sumamos al paro que será por 24 horas y sin presencia en los lugares de trabajo”.

Y agregó “la medida afecta a todos los bancos públicos y privados. Después si el banco abre o nos sus puertas depende del gerente de cada entidad. Si considera que cuenta con el personal suficiente como para abrir lo hará. Pero el paro es por 24 horas sin presencia en los lugares de trabajo”.

Por último adelantó que “sinceramente no sabemos qué nivel de acatamiento se va a registrar a nivel local. Es un paro general que en principio debería ser masivo pero no sabemos cómo se va dar a nivel local”.

n ATE

Por su parte Mariela Carena, titular de ATE Trenque Lauquen indicó que “nosotros iniciamos (ayer) la medida de fuerza que tuvo alrededor de un 70% de acatamiento en Trenque Lauquen”.

Y agregó que “el porcentaje no fue mayor porque (hoy) también hay paro y hay mucha gente que no se suma por el tema de los descuentos. Eso ha frenado mucho el tema de los paros porque obviamente el salario nuestro es bajo. Entonces si a un salario de 13 mil pesos, que es lo que cobra un auxiliar de educación le descuentan $2.000 por cada día de paro, es obvio que la gente no se va a sumar porque no llega a fin de mes. Entonces eso frena un poco lo que son los paros en Trenque Lauquen y la zona”.

Por último indicó que el paro de hoy “por ser general vamos a tener un porcentaje de acatamiento más elevado”.

n Quienes se suman

Vale recordar que además no habrá transporte de larga distancia, tampoco de mercaderías. Además los empleados de estaciones de servicio nucleados en Soegyspe también se suman a la medida de fuerza aunque según indicó Carolina Gómez, responsable a nivel local del gremio “dependerá mucho de la actitud de los dueños de las estaciones si permiten que sus empelados hagan paro o no. En nuestra ciudad hay algunas estaciones que se sumarán brindando los servicios mínimos mientras que otras abrirán normalmente”.

Y agregó que “sabemos que los empleados están todos de acuerdo con la medida aunque muchos tienen miedo a perder el trabajo y por tal motivo no se van a sumar al paro.

En tanto que ayer representantes del PJ local participaron de la movilización a Plaza de Mayo impulsada por la CTA.