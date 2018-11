“Hoy, el plan económico del Gobierno va por la banquina”

El segundo discurso en el acto oficial de la muestra fue el del representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Gineste. Al igual que el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Ignacio Kovarsky, fue crítico con muchas gestiones y decisiones que tanto el Gobierno nacional como provincial vienen llevando a cabo.

Luego de agradecer la invitación hizo mención a que la Rural de Trenque es una parte importantísima de Carbap ya que es una de las rurales fundadoras.

n Protesta lechera

Al respecto Gineste comentó que la Rural de Trenque Lauquen “es un miembro crucial que siempre está en la delantera de temas importantes que preocupan a los productores. Hace pocos días estuvo a la cabeza, con todo el apoyo de Carbap, de visibilizar la protesta lechera”. De esa manera, el dirigente de la entidad hizo hincapié en que el sector lechero hace muchísimo tiempo que está con problemas y aún no se puede o no se quiere encontrar una solución.

“A veces pareciera que no se quiere porque siguen desapareciendo tamberos y no se ve una preocupación por parte del Gobierno de revertir esta situación. Lo cual nos preocupa porque la actividad tambera, en esta zona en particular, es una forma de arraigo, de dar mucho trabajo y una parte importante de la vida rural”, señaló Gineste.

n Emergencia

Siguiendo la línea también del discurso de Kovarsky, el dirigente de Carbap se refirió a la preocupación sobre el ambiente como también en las cuestiones de emergencia. El sector continúa a la espera de una Ley que ordene de una vez por todas el tema de las aplicaciones fitosanitarias en la Provincia, pero luego de un consenso único entre todas las entidades no pudo ser. “La Ley que habíamos logrado perdió estado parlamentario porque los señores Diputados no tuvieron tiempo o no quisieron tratarla. Y es algo que irremediablemente se debe tratar y llevar adelante para ordenar el tema de las aplicaciones”, remarcó Gineste quien hizo referencia al tema de la emergencia agropecuaria. “Es común escuchar en el discurso de los gobernantes que gran parte del problema que tiene hoy la Argentina se debió, aparte de la inoperancia de algunos funcionarios, al efecto de la sequía. Pero a la hora de otorgar las emergencias la Provincia de Buenos Aires desoyó el pedido de los productores y los dejó a la buena de Dios, por así decirlo. Les aumentó el 50% del inmobiliario y son muy pocas las emergencias que se dieron a pesar de los inmensos reclamos”.

n En Nación

También el integrante de la mesa directiva de Carbap hizo mención a la necesidad de la baja del gasto público y que es imposible generar empleo genuino con esta gran carga impositiva vigente. “Hoy el plan económico del Gobierno va por la banquina y es imperioso que vuelva al camino. Ese volver al camino, inequívocamente, es un achicamiento del Estado y una reducción del impuesto. Porque ya hoy la capacidad contributiva, no sólo del campo, sino de cualquier sector de la economía está al límite”.

Y además agregó sobre la palabra del Presidente Mauricio Macri en Trenque Lauquen. “Hace pocos días, el Presidente pedía a las entidades que militaran a hacer una baja del gasto público porque según él quiere hacerlo pero no está acompañado. Obviamente, desde el sector vamos a militar y vamos a apoyar esa baja del gasto pero hay algo que tiene que quedar en claro. La decisión de bajar el gasto es política y la tiene el Presidente, la Gobernadora y la tienen los Intendentes. Y de ellos depende realmente que se tomen el compromiso de bajar el gasto, de achicar este estado que se ha vuelto tan grande que ya hoy es ineficiente en un montón de cuestiones. Eso no puede seguir `porque atenta contra cualquier tipo de actividad”.

n Retenciones

Para el cierre del discurso hizo hincapié en la imperiosa necesidad de que los jóvenes sean cada vez más parte de las entidades e instituciones. Ese recambio es parte de la renovación que el país en parte necesita. Pero antes, tuvo también palabras duras en cuanto a la situación de las retenciones. Desde el sector remarcan que se volvió a las recetas fáciles para tratar este tema. “El Presidente cuando llegó sacó las retenciones del trigo, maíz, girasol y redujo las de soja. El campo respondió produciendo dos cosechas récord de trigo y ahora vamos por la tercera. Y nuevamente, sabiendo que era algo que va en contra de sus principios y de promover la actividad, se impusieron las retenciones”, indicó Gineste quien además agregó: “Lo peor de todo es que hay un montón de gente que le parece que esas retenciones hoy quedaron bajas y que deberían haber sido más altas. Hoy todo el achicamiento del déficit fiscal, que nos ha llevado a esta situación, se eliminó vía el aumento de impuestos. Y nada vía la baja de gastos que eso es lo importante”, finalizó el prosecretario de Carbap.