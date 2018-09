Hotel “El Faro”: abandono, deterioro y peligro: cuál será el futuro del edificio

Luego de que el último sábado un grupo de jóvenes menores fueran aprehendidos por realizar destrozos en el ex Hotel “El Faro” las preguntas sobre qué ocurre y cuál es el futuro de este importante y tradicional edificio volvieron a surgir.

En este marco, son muchos los que cuestionan el estado de abandono y deterioro en el que se encuentra hoy el inmueble y el peligro que ello acarrea, sobre todo en horas de la noche cuando no es la primera vez que intrusos ingresan al lugar y realizan destrozos además de llevarse lo que no les pertenece.

Por otro lado, existe una creciente preocupación debido al enorme peligro que implica que personas ajenas a la propiedad recorran las instalaciones desconociendo el estado del lugar, mucho más si estos son menores que, en su afán por divertirse o concretar las (hoy) tan de moda “exploraciones urbanas” llegan hasta los pisos más altos.

n Sin ingerencia

Por esta razón, La Opinión decidió comunicarse con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Marchabalo, para consultarle si, por tratarse de un edificio tradicional de la ciudad de Trenque Lauquen y de tan importantes dimensiones, el Estado municipal cuenta con alguna herramienta legal que permita realizar una intimación para que el inmueble pueda, al menos, recibir el mantenimiento y resguardo que necesita.

En este punto, el funcionario explicó claramente en qué casos la comuna puede intervenir y en cuáles no. “La Municipalidad puede tener injerencia cuando el estado de un inmueble puede generar peligro para la vía pública, sea un caso de derrumbe o algo por el estilo. No así cuando el peligro sólo lo corre alguien que decide meterse a una propiedad privada sin ningún tipo de permiso. En ese caso la Municipalidad no está en condiciones de intimar a su propietario a que cierre bien el inmueble o a que realice alguna obra que impida el ingreso de otras personas ajenas al edificio, es una propiedad privada y el municipio, en ese punto, no puede hacer nada. Solamente se puede intervenir sobre esa situación cuando el inmueble esté generando un potencial riesgo para lo que es la seguridad pública”, dijo.

n Otros casos

En este sentido, Marchabalo recordó que “nos ha pasado de tener casos de casas con una rajadura importante o en peligro de derrumbe en los cuales sí intimamos a sus propietarios a que la arregle o la demuela para evitar una tragedia. Pero éste no es el caso de El Faro”.

Por último, afirmó que el actual estado del ex hotel “es una lástima porque se trata de un edificio icónico para Trenque Lauquen pero, mientras no ponga en riesgo la seguridad pública, la Municipalidad no puede hacer nada”.