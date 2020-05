Hogar Cumen Che y Centro de Día por la Vida: Cuatro años de logros y atractivas exposiciones

Han sido muchos los logros y las gratas experiencias que se han cosechado durante los últimos cuatro años en el Hogar Cumen Che y el Centro de Día por la Vida. Es que allí se realizan interesantes talleres de expresión plástica a cargo del reconocido artista trenquelauquense Ignacio Ribelotta. Él contó a La Opinión algunas de las actividades concretadas junto a sus alumnos que, sin dudas, merecen ser destacadas ya que en ellas se plasmó el compromiso por aprender y el placer por superarse día a día en este tipo de actividades y realizaciones: Exposiciones, dibujos y pinturas acompañan cada tramo de un periodo de mucha creación y desarrollo artístico.

“Iniciamos esto hace unos cuatro años –contó Ribelotta-. Y hemos realizado varias exposiciones incluida la exposición anual al finalizar cada ciclo lectivo. Hoy muchas de esas pinturas y dibujos están decorando y embelleciendo distintas dependencias municipales”. “Se ha participado en Juegos Bonaerenses y logrado estar en la final en la ciudad de Mar del Plata, de la mano de Esther Siri con su obra titulada ‘En el bosque’”. El artista y profesor recordó además que “se realizaron dos murales. Uno de ellos contó, además de los participantes de Cumen Che y Centro de Día, con los integrantes del grupo ‘Manos a la Masa’ de 30 de Agosto. Este mural se hizo a fin de contribuir al acto organizado para recibir la llama de los Juegos Olímpicos en su paso por Trenque Lauquen”, dijo Ribelotta antes de mencionar que “el mural, en su carácter interactivo, fue concluido en el mismo momento de su presentación cuando sus autores y autoridades presentes ensamblaron formas de colores a la obra para finalizarla. En tanto que la otra pintura mural se realizó en el patio de Centro de Día por la Vida. La temática de este mural es una representación de un parque inclusivo de juegos. Esta obra tiene 12 metros de largo por 2 metros de alto, pintada en acrílico sobre el muro. En esta ocasión, participaron quienes concurren al taller de centro de día más el personal que trabaja en esa institución”.

El mayor logro

Ribelotta no duda en calificar como “el mayor logro que hemos obtenido hasta el momento” a la exposición “De igual a igual” que tuvo lugar en el museo de arte mural Rodolfo Campodónico en octubre del año pasado. “Esta exposición estuvo compuesta por unas 40 producciones de dibujos y pinturas realizados en los talleres de expresión plástica a mi cargo en Centro de Día por la Vida y Hogar Cumen Che”, contó antes de señalar que “el importante marco de público y la presencia de autoridades comunales que se dieron cita en la tarde de la inauguración insuflaron una auténtica emoción a la apertura de esta muestra que fue creciendo con testimonios de los 22 artistas en exposición”.

El artista no duda en afirmar que “el objetivo se estaba cumpliendo y realmente llegó a colmar sobradamente las expectativas iniciales del proyecto. El espacio y tiempo de interacción entre el público y los autores y autoras, a partir de sus obras, ya estaba en marcha. El diálogo de igual a igual ya era realidad y los conceptos, sensaciones y sentimiento sobrevolaban en el museo”. “Personalmente sentí estar ante uno de los hechos más profundamente inclusivos que por suerte me ha tocado experimentar en mi trayectoria. No es un dato menor mencionar que se vendieron casi la mitad de las producciones presentadas”.

Por último, Ribelotta mencionó a cada uno de los artistas participantes de esta exposición: “Pedro Cabrera, Néstor De Marco, Eduardo Falco, Manuel Gallego, Nazareno Guilledo, Edith López, Verónica Mansilla, Hilda nadales, Luciano Novillo, Silvina Oyhamburú, Rita Pascual, Yanina Ricchieri, Myriam Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Martín Romano, Carlos Silva, Esther Siri, Fabiana Suárez, Silvina Tiseira, María Ustarroz y Eva Velázquez”. Sin lugar a dudas, fue una grata experiencia que se aguarda que continúe en el futuro.