Hizo una zanja para que el agua servida no se acumule frente a la puerta de su hotel

Indignado ante la falta de acción de las autoridades, el vecino Juan Carlos Márquez, uno de los propietarios del hotel ubicado en Pte. Irigoyen entre San Martín y Villegas, se acercó a la Redacción de La Opinión, donde explicó que desde hace un año las cloacas de dicho sector se encuentran tapadas, lo que le provoca un perjuicio importante ya que el agua servida rebalsa en la vereda e inunda el lugar, algo que juega en contra de la prestación del servicio hotelero en su establecimiento.

A raíz de ello debieron construir una zanja en la vereda para que los residuos cloacales no se acumulen frente a la puerta de su hotel.

Cloacas

Según el titular del hotel, “hace más de un año que se viene con esto”. “En concreto, el problema es que se tapan las cloacas del vecino. Ya he reclamado muchísimas veces y seguimos igual”, dijo.

Asimismo sostuvo: “El viernes después de llamar a Atención Ciudadana, y ver que no tuve respuestas fui a hablar con el intendente, pero me atendió la secretaria, que me dijo que le iba a informar de esta situación”.

Y agregó: “Desde el viernes que la cloaca empezó a rebalsar en la vereda hasta este lunes está todo igual. Hasta tuve que hacer una zanja para que el agua servida se fuera a la calle, si no me inunda la vereda. Y justo frente a la puerta del hotel”.

Zanja

Además Márquez sostuvo que “esta situación también afecta el funcionamiento de las cloacas en el hotel, que también están tapadas o trabajando al tope, porque por esta situación no hay salida para la calle San Martín y entonces rebalsa”.

Al respecto destacó: “Eso me perjudica muchísimo porque no puedo trabajar. En estas condiciones no puedo recibir pasajeros en el hotel porque imagínese que si se bañan o hacen sus necesidades obviamente la cloaca se va a tapar y va a terminar rebalsando, así que en estos días no pudimos atender a ningún cliente”.

Con esto reiteró: “El viernes llamé al 147, a la Municipalidad, a Atención Ciudadana, y a la Policía porque sinceramente estaba muy nervioso con todo esto. Después vinieron los inspectores de tránsito, que junto a la Policía se comportaron muy bien, tomaron nota de la situación aunque me explicaron que ellos nada pueden hacer ante este problema. Pero después no vino nadie a destapar nada y el problema lo sigo teniendo”.

Por tal motivo Márquez explicó que tuvo que recurrir a una solución casera al menos para evitar que se acumule agua servida frente a la puerta de su hotel. “Tuvimos que hacer una zanja para sacar el agua a la calle porque al estar tapada la cloaca rebalsaba para la vereda”, repitió.

Por último sostuvo: “La verdad es que estamos cansados porque tratamos de tener todo al día, no hay un solo impuesto que se deba, solo dos recibos de agua por una facturación equivocada, y aun así te cansás de reclamar pero nadie te da una solución”.