Hernán Martín será parte del Encuentro anual de Fileteadores

El mismo se inaugurará este viernes y se realizará en el Museo Parlamentario Senador Sarmiento ubicado en Hipólito Yrigoyen 1702. Permanecerá abierto hasta el próximo 13 de octubre y, durante sus primeros tres días, se desarrollarán disertaciones y talleres.

El trenquelauquense, quien desde hace varios años se encuentra perfeccionándose en esta técnica participará con su obra “Quereme así piantao” y tendrá la oportunidad de exponer junto a reconocidos referentes de este arte gestado y desarrollado en la capital del país como José Espinosa, Memo Caviglia, Adrián Clara y Silvia Dotta, entre otros. En total, participarán alrededor de 100 artistas de toda la Argentina.

“El encuentro es una gran exposición y yo voy a participar con una obra. Este encuentro tiene el objetivo de que sea una divulgación de los trabajos que se hacen en el país y los que se hicieron durante este último año”, expresó Hernán Martín entrevistado por La Opinión.

n La obra

Consultado sobre cómo llegó una obra suya a ser parte de este importante acontecimiento, Martín comentó: “Se abre una inscripción y los interesados en participar pueden mandar una foto de la obra que quieren presentar y un jurado la evalúa y comunica si la aceptan o no. Generalmente los requisitos no son muchos sino que se encuadren en el estilo de fileteado. Yo mandé un cuadro que hice hace poco pero no pensando en esta exposición, no pude hacer otro nuevo porque no tenía el tiempo suficiente pero es un cuadro que me gusta y que lleva escrito ‘Quereme así piantao’. Me gustó ese”, comentó antes de contar cómo fue que surgió la inspiración para realizarlo. “Lo hice después de escuchar el micro que hace Hugo Altamiranda por Radio Omega llamado ‘Luna y misterio’. Ahí pasaron ‘Balada para un loco’ de Piazzolla y Ferrer y eso me inspiró”.

n El encuentro

Este acontecimiento, del cual se espera que participe una enorme cantidad de público, arrancará mañana a las 15 y será una gran oportunidad para el artista local para disfrutar y aprender mucho rodeado de los más reconocidos referentes del género. Él se quedará hasta el domingo participando de los talleres y disertaciones que el evento ofrece. “Lo mejor de este encuentro es que te conocés con los grandes maestros de fileteado y uno puede aprovechar los talleres, las charlas, los debates y la posibilidad de realizar obras colectivas con ellos. Está buenísimo. Dura un mes la muestra pero lo más intenso son los primeros tres días, desde este viernes al domingo”.

Hernán Martín ya se encuentra en Buenos Aires con el fin de perfeccionarse en su arte durante los días previos al encuentro y luego durante los primeros tres días de este encuentro.

Los trenquelauquenses que por estos días se encuentren en la ciudad de Buenos Aires pueden aprovechar la oportunidad de apreciar la obra de un artista local cuyo trabajo ha comenzado a trascender gracias al esfuerzo y dedicación por crecer y desarrollarse en el arte elegido.

Cabe recordar que Hernán Martín junto al artista capitalino Facundo Leguizamón realizaron a fines de julio un bellísimo mural en la fachada de Radio Omega que hoy llama la atención de todos los transeúntes.