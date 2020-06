“Hemos tenido muy buena respuesta”

Entre los rubros que han podido comenzar a trabajar en la ciudad, siempre respetando las medidas de seguridad dispuestas, han sido aquellos espacios destinados a la actividad física. Uno de ellos es Equilibrio Pilates cuya titular es la profesora Victoria Vitale. Ella contó a La Opinión cómo fueron estos primeros días de actividad.

“La vedad que hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los alumnos. Acá han regresado un 70% de ellos cumpliendo con un protocolo, y no han tenido problemas en cumplirlo porque todos nos queremos cuidar. Aquellas personas que han decidido no volver es porque quieren esperar a ver qué está pasando con todo esto ya que en Buenos Aires están apareciendo varios casos positivos de Covid-19. Pero gracias a Dios hemos podido volver a trabajar, era muy necesario, no sólo por la parte económica sino porque el alumnado también lo necesita”, dijo y, en este aspecto, puntualizó: “nosotros en la parte de pilates trabajamos mucho lo que es columna, articulaciones, fortalecimiento, así que es necesario. Y a mí me preocupaba sobre todo la parte pulmonar porque al quedarse la gente tan quieta, tan sedentaria, la parte toráxica se achica y ese era un aspecto que personalmente me estaba preocupando bastante de la gente en general”.

Protocolo

Respecto de cuál es el protocolo dispuesto en el espacio en el que trabaja, Vitale comentó: “El protocolo que trabajamos en pilates es muy parecido al que se trabaja en los gimnasios. Mucha higiene, muchos cuidados, distanciamiento, alcohol en gel y ventilación. La Municipalidad desde su Dirección de Deportes nos está acompañando, pasan casi todos los días controlando que se cumpla con todas las medidas y, si nosotros necesitamos algún tipo de ayuda, desde Deportes nos la están ofreciendo”.

En el mismo sentido contó: “al ingresar las chicas tienen que venir con barbijo, luego se lo retiran porque no es aconsejable el uso de barbijo en la actividad física. Hay unos trapos con lavandina para que ellas desinfecten su calzado, tienen que colocarse alcohol en gel al entrar, sobre los reformers les hago colocar una toalla para que la transpiración no quede sobre el reformer. Cada una tiene su lugar, su espacio y así se manejan”.

También hay 15 minutos entre clase y clase para limpiar todos los reformers, todos los elementos que se hayan utilizado y también el lavado de piso. Y también se pide un seguimiento día a día del alumnado.