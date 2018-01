“Hay una movida muy fuerte por parte del gobierno en contra de la memoria”

Ayer en horas de la tarde se llevó a cabo en Plaza San Martín una movilización convocada por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen a un mes de que la Justicia otorgara la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz.

La iniciativa estuvo en sintonía con lo ocurrido en otros lugares de la Argentina donde organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales y vecinos en general se juntaron para repudiar lo que consideran un claro retroceso en materia de Derechos Humanos en el país.

En primer lugar, los vecinos participantes de la movilización de ayer en la ciudad dieron una vuelta simbólica a la Plaza San Martín portando pancartas y entonando cánticos a través de los cuales se exigió verdad y justicia para luego invitar a quien quisiera a decir algunas palabras al respecto.

n Memoria

Una de ellas fue Lidia Frank, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos quien, en sus primeras palabras, expresó que este acto también es una manera de “acompañar lo que está pasando con las Madres (de Plaza de Mayo) en Buenos Aires. Hay una movida muy fuerte del gobierno en contra de la memoria. Por empezar, en estos momentos están levantando las baldosas de la Plaza de Mayo, un símbolo histórico desde el año ‘77 en que empezaron las Madres con su lucha y ahora se les ocurre remodelar la plaza que, en lo personal, no estoy de acuerdo porque yo creo que el desgaste de las baldosas significa el paso del tiempo en que venimos reclamando todos por justicia, trabajando por la memoria y queriendo saber la verdad. Una verdad que no llega salvo de la mano de los sobrevivientes que han declaro en los juicios porque sino fuera por ellos no sabríamos lo que pasó con nuestros familiares”.

n Resistencia

En su discurso, Frank recordó “cuando (el ex presidente Carlos) Menem estaba anunciando el indulto, en la puerta de la Municipalidad estaba yo sola manifestándome. Pasaban amigos y me preguntaban qué estaba haciendo y yo les decía que estaba manifestándome en contra del indulto. Hoy pasaron los años y volvemos a sentir que hay un nuevo indulto. La prisión domiciliaria de Etchecolatz por la que tanto trabajamos para que no se logre, hoy es una realidad”, dijo antes de agregar: “Hoy pensaba, qué vamos a hacer. Pienso que tenemos que tratar de hacer lo que más podamos en un momento político que es adverso pero que no va a poder borrar lo que todos hicimos por más de 40 años. Este vuelve a ser un momento de resistencia. Tenemos que seguir en la lucha y, más allá de los más de 500 represores que están con prisión domiciliaria, el caso de Etchecolatz es emblemático y tenemos que seguir pidiendo para que vuelva a la cárcel”.