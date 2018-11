“Hay una decisión del Gobierno de encarar los problemas y eso sin dudas genera costos”

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, formó parte de la comitiva encabezada por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora, María Eugenia Vidal, quienes presidieron ayer en Trenque Lauquen una reunión de gabinete ampliado con ministros de distintas áreas, el intendente Miguel Fernández y funcionarios municipales.

En su paso por el distrito, Salvador visitó diario La Opinión donde se reunió con la directora del medio, María Élida Nazar, a quien felicitó por el 99 aniversario que cumple hoy el matutino del oeste bonaerense y además respondió a la requisitoria periodística, abordando diversos temas de interés como lo son los ejes centrales del Presupuesto 2019, los desafíos del Gobierno con vistas a las próximas elecciones y el presente del radicalismo, teniendo en cuenta que el vicegobernador conduce los destinos de la UCR en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En relación a las recorridas por el interior provincial, Salvador comentó que “todos los miércoles tenemos reunión de gabinete, normalmente las reuniones se hacen en La Plata, pero cada dos semanas buscamos estar en una ciudad del interior, en algunos lugares hacemos recorridas de obras, escuchamos y tenemos contacto con distintas organizaciones”.

n Cercanía

“Esto nos da la posibilidad de tener una cercanía y una presencia, de hecho es una característica de este gobierno tener un contacto muy fluido, empezando por la Gobernadora con los ministros y las distintas áreas con cada uno de los municipios. Es una experiencia extraordinaria, si bien no siempre se pueden dar respuestas inmediatas siempre está la devolución y la búsqueda, considero que es uno de los puntos fuertes del Gobierno”, recalcó.

Respecto de los números y ejes del Presupuesto provincial 2019, Salvador rescató que más allá de las dificultades existentes “hay un cambio de fondo, casi cultural; que se entienda que el país, cada provincia y municipio tienen que tener las cuentas ordenadas es un avance excepcional que a lo largo de muchos años se había dejado de lado. Culturalmente se había instalado la idea de que eso era secundario y que era común gastar mucho más de lo que ingresaba, algo que generaba numerosos problemas pero hoy hay una decisión del Gobierno de encarar esos problemas y esto sin dudas genera costos”.

En este sentido sostuvo que “sabemos que este Presupuesto nos va a significar un esfuerzo muy grande, a las provincias y también a los municipios, pero es el momento de hacerlo”.

En cuanto a las elecciones para el 2019, Salvador dijo tener “una expectativa positiva enorme, llegar a una elección sin que estén las cosas en el camino del facilismo y llegar con la búsqueda de compartir esfuerzos es positivo, si hay una conciencia mayoritaria que acompaña eso creo que empezamos a generar la Argentina que queremos y que podemos llegar a tener”.

n Reclamos y necesidades

Sobre los reclamos y necesidades que tiene un sector importante de la sociedad, Salvador comentó que “nosotros vivimos con angustia muchas de estas situaciones, es muy importante hablar y explicar y cuando haya que corregir cosas corregirlas, para tratar de que ese esfuerzo sea lo más aliviado posible para los sectores que más necesidades tienen, pero la cultura del esfuerzo hay que sostenerla y explicarla”.

A modo de ejemplo remarcó que “a todos nos preocupa que haya un vecino que tenga dificultades para pagar la tarifa de energía, pero éste es un gobierno que se animó a encarar un problema que por haberlo manejado irresponsablemente, durante años y años se regaló la energía, no se controló a las empresas, no hubo inversión y pasamos de un país con autoabastecimiento energético a tener que importar energía y eso día a día se vuelca en mayores problemas para la gente”.

Al respecto sostuvo que “nosotros encaramos el problema de la energía y eso trae costos porque, el que no pagaba, hoy tiene que pagar, o bien el que pagaba una boleta menos que razonable y hoy paga más también se molesta porque también hemos cometido errores. Pero en la búsqueda de ese camino estamos en condiciones de decir que un país que hasta hace un tiempo importaba energía hoy ya está en condiciones de no importar y el día de mañana esta recuperación se va volcar en el consumo”.

Sostuvo también la importancia “de ir construyendo la fortaleza necesaria para poder dar las mejores respuestas y ese es el esfuerzo que hay que explicar y que lo tienen que hacer el Gobierno, las provincias y los municipios. Nosotros tenemos que lograr que la gente lo entienda y tratar de estar al lado de quienes más problemas tienen”.

En este sentido, consideró que “el gobierno tiene dos facetas: una atender la urgencia, aumentar presupuestos vinculados a lo social y, en paralelo, proyectar para que este país vuelva a dar respuesta”.

Sobre la actualidad del radicalismo y su participación en Cambiemos, consideró que “el radicalismo en la provincia de Buenos Aires está muy bien lo que no quiere decir que no haya radicales que tengan opiniones distintas. Pero nosotros llevamos adelante la decisión del partido, de la Convención Nacional y provincial, los bloques legislativos, los intendentes radicales, estamos orgullosos de haber sido parte fundacional de Cambiemos”.

Finalmente remarcó: “Con Cambiemos recuperamos algo extraordinario para la democracia que es la alternancia y el equilibrio en el poder y con Cambiemos tenemos la posibilidad de sumarle lo que le está faltando a la democracia que son los valores”.