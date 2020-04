“Hay una actitud xenófoba de una parte de la sociedad hacia los médicos cubanos”

Jeremías Velázquez, el joven trenquelauquense que en 2012 fue becado por el gobierno cubano para estudiar medicina en dicho país, habló con La Opinión y se refirió a la polémica que se generó en torno a la llegada de médicos de la isla para colaborar en el marco de la pandemia de Covid-19, y consideró que el rechazo de parte de la sociedad responde a comportamientos “xenófobos” que son alimentados por los grandes medios de comunicación.

Además explicó las diferencias que existen en la formación de los profesionales de las ciencias médicas y destacó que a nivel general la salud se ha convertido en una “cuestión comercial”.

Estudios

En primer lugar Jeremías recordó que del 2012 al 2018 estudió medicina en Cuba. “Fui en el marco del proyecto Escuela Latinoamericana de Medicina, fui becado por el gobierno de Cuba junto a otros 14 estudiantes”, rememora. Y agregó: “Estuve seis años y en 2018 regresé a la Argentina. Yo tenía un convenio con el Municipio, que se hizo cargo de los pasajes aéreos ida y vuelta durante los seis años de la carrera y el resto se hacía cargo Cuba”.

Con respecto a la actividad académica propiamente dicha, el entrevistado marcó la primera diferencia que existe entre Cuba y Argentina. “Allá las universidades de medicina se administran a través del Ministerio del Salud, que se encarga de administrar, coordinar y gestionar las universidades de ciencias médicas además de otras cuestiones propias de Ministerio”.

Distintas miradas

Además Velázquez sostuvo que “el abordaje y la concepción de esta profesión y por ende la atención a los pacientes no se hace solo desde lo médico o biológico sino que también se trabaja mucho en los aspectos psicosociales. Es algo que caracteriza a la medicina cubana que se viene desarrollando desde los 61 años de revolución. Es una formación más humanitaria”.

En este sentido el profesional consideró que a nivel general “la medicina se ha transformado en algo comercial, y la salud del pueblo es vista desde una perspectiva mercantil donde el paciente es mas bien visto como un cliente y no como un sujeto”, al tiempo que explicó que “la formación del medico en Cuba apunta a un cambio de pensamiento más humanitario, a ver a la persona como un todo”.“La persona es un conjunto de subjetividades y hay que tratar de ingresar en esas subjetividades. Mientras que acá, como en otros países, la medicina se aboca a tratar la enfermedad y no al ser humano en su totalidad. En Cuba la formación es más integral”, afirma.

Polémica

Con respecto a la posible llegada de médicos cubanos a nuestro país, Velázquez expresó que “muchas asociaciones, entidades e instituciones médicas y de la salud se han manifestado en contra. Y en eso se ve una actitud xenófoba de ese sector de la sociedad ante la llegada de esos colegas y hermanos latinoamericanos que así como salieron a batallar en las primeras misiones a África en la década del 60, también salieron en la última epidemia del ébola cuando Cuba fue el primer país que envió contingentes de médicos. Y lo mismo sucedió con Ecuador, en el terremoto de Haití y en la situación actual enviando contingentes de médicos a China, italia y Andorra”.

En este sentido manifestó que “lo hacen en un sentido de solidaridad internacional, que es otra de las banderas de la revolución cubana”. “Yo me gradué gracias al pueblo cubano y el apoyo de todo un conjunto de hombres que nos brindaron lo que podían compartir. Y ver las actitudes xenófobas que hay en nuestro país para mí es algo muy doloroso porque si bien soy argentino siento que le debemos mucho al pueblo cubano”, cerró.