Hay un imputado por el robo de un televisor

En una de las requisas la Policía incautó otro televisor del que los sospechosos no pudieron precisar satisfactoriamente el origen, pero el aparato no está denunciado. El que buscaban ya habría sido vendido.

El domingo pasado, entre las 18.15 y las 19,30, robaron un televisor LED de 50 pulgadas. Se lo llevaron de la casa de calle Alvear 997 cuyo dueño, Edgardo Brambilla, se había ausentado en ese lapso.

Hecha la denuncia, comenzó la investigación y se reunieron una serie de evidencias –como huellas- que forman parte del expediente que fueron suficientes para que la jueza Anastasia Marqués extendiera dos órdenes de allanamiento, uno para un domicilio de Alsina 1015 donde vive la familia Lamas y otra para la casa 9 de Barrio El Triunfo, familia Rincón.

El televisor de Brambilla no apareció, pero secuestraron otro TV y elementos suficientes como para imputar por hurto a Jorge Luis Rincón (29).

Desde la Comisaría piden que si algún vecino ha sufrido el robo de un TV y no lo denunció, que pasen a reconocer el incautado.

Y en cuanto al LED de Brambilla del que se sospecha ha sido vendido, el sub comisario Marco Arregui advierte a quien lo haya comprado que se comunique con la Policía o la Justicia “… porque no es muy creíble que alguien adquiera un TV de ese valor, en un mano a mano sin muchas explicaciones y seguramente a un precio muy por debajo del de mercado. Le puede caber la pena de encubrimiento para la que el Código Penal contempla severas penas”.