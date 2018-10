El último viernes por la tarde el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Adrián Grana, visitó Trenque Lauquen donde encabezó una charla abierta en la sede del Partido Justicialista local. De este encuentro participaron concejales del espacio que a nivel nacional lidera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, autoridades partidarias, militantes y vecinos en general.

En su exposición, Grana analizó el presente de la Argentina haciendo hincapié en la preocupante crisis económica que la Nación transita por estos días.

“Nuestro País atraviesa una situación muy crítica, con un signo muy importante que es el endeudamiento al que nos ha llevado el gobierno de Mauricio Macri. Pero, además, hay un Estado que no participa en la economía y provoca un gran daño económico en términos sociales: La pérdida del trabajo, la destrucción de las economías regionales, la desvalorización en términos presupuestarios de la cultura y la educación, la desinversión de los municipios a la que ha llevado el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires. Y sin duda el endeudamiento y la entrega de la conducción de nuestro País al fondo monetario internacional”, expresó en un pasaje de su discurso.

n El presupuesto

Por otro lado, señaló que actualmente “hay una asimetría entre los poderosos y los débiles. El Estado debería en su rol corregir esta asimetría, generar un equilibrio. Ellos favorecen esas diferencias entre los dueños del capital y quienes son la fuerza del trabajo. La devaluación afecta gravemente la vida de nuestros compatriotas. Ahora vamos a tratar el presupuesto. El gobierno nacional debería tener la grandeza de generar una discusión muy amplia y en primer lugar, hacerse cargo de su propio fracaso”.

Asimismo, comentó que “nuestro compromiso es con la ciudadanía. Vamos a discutir punto por punto del presupuesto, porque, por ejemplo, se reducen inversiones muy importantes en materia social y en la salud dejando en absoluto desamparo a millones de personas. Este presupuesto profundiza la política de ajuste. Y debemos decir también que el resultado de la votación va a dejar expuestos a quienes lo acompañen, porque serán corresponsables de la profundización del daño que se ha hecho hasta el momento”, dijo antes de señalar que “nosotros no estamos dispuestos a avalar políticas del gobierno que avasallen aun mas los derechos de los que menos tienen, de los más vulnerables, de la fuerza del trabajo y los sectores productivos”.

n Intervención del FMI

Grana también se refirió al acuerdo del gobierno nacional con el FMI. En ese sentido, expresó que “gobernabilidad no es expoliar a los más pobres en beneficio de algunos pocos ricos. No sólo hurgando en nuestra historia podemos afirmar categóricamente que la intervención del Fondo Monetario Internacional nos condenará a más pobreza, a un futuro incierto, a la pérdida real de la soberanía porque no existe ninguna economía en el mundo -salvo algunas pocas por sus riquezas genuinas-, que hayan crecido. Por el contrario, han sido arrasadas”.

Por último, afirmó que “nuestro compromiso, mi compromiso como Diputado Nacional y por eso estoy hoy en Trenque Lauquen, es acercarme a la ciudadanía en su propio territorio, a los militantes, y también a quienes creyeron honestamente en un cambio que no fue. Para convocarlos, convocarnos todos en un gran Frente Patriótico. Porque no esté en juego ningún partido político, sino la Patria misma”.

Cabe recordar que el diputado Grana se desempeñó como presidente del Concejo Deliberante de Morón en el periodo 2003-2006. Además, ocupó distintas responsabilidades en el gabinete municipal de Morón durante la gestión de Martín Sabbatella como intendente de la citada comuna.