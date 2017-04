Hay tres equipos que empezaron muy bien

Se jugó la quinta fecha del Torneo Apertura del Fútbol Senior de la Liga Trenquelauquense, y el FBC Argentino y Ferro volvieron a confirmar su liderazgo en la categoría. Aunque Barrio Norte de América no les pierde pisada y está prendido también en los primeros puestos.

Estos tres equipos han ganado en todas sus presentaciones, pero los elencos de Trenque Lauquen se ubican en el primer puesto porque tienen un partido más que los rivadavienses.

Por lo pronto, cabe decir que ayer Las Guasquitas goleó a Monumental por 4 a 0, Ferro superó a Atlético Trenque Lauquen 3 a 0, Argentino venció 2 a 0 a Unión de Rivadavia y el clásico entre Atlético Rivadavia e Independiente de América terminó igualado 1 a 1. En tanto que Barrio Norte no disputó su encuentro ante Tres Llantas porque el conjunto trenquelauquense no se presentó, por lo que ganará los puntos. Y además en esta fecha quedó libre Barrio Alegre.

La próxima

El venidero fin de semana Independiente de América recibirá al líder Argentino y el otro puntero, Ferro, visitará a Unión de Rivadavia.

Atlético Trenque Lauquen se enfrentará con Barrio Norte, Tres Llantas jugará con Las Guasquitas y Monumental esperará por Barrio Alegre, teniendo jornada libre Atlético Rivadavia.