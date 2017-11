“Hay solo dos escuelas oficiales en la ciudad”

En el Centro de Referencia “Chiquito Tello” se brindan clases de taekwondo de manera gratuita a cargo del profesor Javier Gabio. Las mismas se realizan martes y jueves, en distintos horarios para las diferentes edades y esto ha llevado, tras un año de trabajo, a que los alumnos, más de 25 jóvenes de la ciudad, hayan podido rendir sus primeros exámenes para cinturones de colores y además realizar su primera competencia en Henderson. Pero para la escuelita de taekwondo fue un fin de semana especial porque se contó además con la presencia del profesor José Sacco, quien es secretario en la Federación Bonaerense de Taekwondo y está a cargo de la disciplina en los Juegos Bonaerenses y Nacionales Evita. Gabio y Sacco dialogaron con La Opinión sobre el presente de la escuelita del “Chiquito Tello” y de la realidad, muy buena, que vive el taekwondo en el país. Asimismo criticaron a diferentes escuelas que llevan a cabo la enseñanza de manera ilegal y por fuera de los dictámenes que rige la Federación en las ramas de la WTF y la ITF. Sacco y Gabio fueron muy estrictos en este punto “el tema de la Federación es muy complejo. Hoy por hoy hay un solo Taekwondo oficial reconocido por la Federación, la Secretaría de Deportes, el comité Olímpico y el ENDER, y ese Taekwondo es el de la WTF, que es el Taekwondo Olímpico, el que hacemos nosotros. Hay otro Taekwondo que es el ITF, que también es oficial, pero no es Olímpico. Cuando el ITF quiere competir en eventos como los Juegos Bonaerenses o Evita, deben readecuarse a los reglamentos, se tienen que amoldar a la actividad madre. La ITF que es muy reconocida, acá en Trenque Lauquen es la de Barrio Alegre a cargo de Jorge Reyes que ha tenido logros a nivel mundial y panamericano” sostuvo Gabio y Sacco, quien agregó “el taekwondo es uno solo”. Pero remarcaron: “Ocurre que de la ITF se abrieron algunas y armaron otros subgrupos que están fuera de toda Federación, grupos que realizan mundiales de cinturones de colores, como el realizado en Corrientes, algo que nunca se ha visto y eso hay que decirlo. Le están vendiendo a los chicos algo que no existe, les dicen que son campeones mundiales y eso no existe”. De esta manera sostuvieron que las únicas escuelas oficiales en la ciudad son la WTF a cargo de Gabio y la de ITF que comanda Reyes, “son las únicas dos reconocidas, con la sola diferencia que una es Olímpica y la otra, no”.

Gabio contó que la actividad inició con un taller barrial brindado en el pasado verano y “de ahí surgió la idea de poder dar clases en un centro de referencia. Primero se fueron acoplando los chicos del barrio, más algunos de mis alumnos que tenia cuando daba clases en Argentino, y es así que ya somos unos 25 chicos de todos los puntos de la ciudad”. Con clases totalmente gratuitas en el taekwondo no hace falta mucho más que un pantalón de gimnasia para poder iniciar las clases “con el tiempo fuimos haciendo rifas para comprar indumentaria para los chicos que no tenían y hoy por suerte todos tienen sus equipos. Nos faltan algunas cosas pero tenemos un muy lindo lugar para entrenar”.

Sacco se mostró muy contento con el presente del taekwondo en la ciudad “yo vengo a apuntalarlo en el trabajo y me he encontrado con un excelente Profesor, ya que es eso lo que dicen los padres.

Se está trabajando muy bien con la Federación. El domingo fuimos a Henderson a competir con toda la gente de la región, allí estuvieron de Nueve de Julio, Pehuajó, Daireaux, Henderson, Mones Cazón y de La Pampa. Fue una muy linda experiencia para los chicos que tuvieron su primer viaje juntos”. Vale remarcar que Gabio con algunos de sus alumnos ya había tenido un primer certamen a nivel Provincial en Lomas de Zamora. “Para los chicos la competencia les despertó algo que no conocían” sostuvo Sacco.

Sobre el hecho de competir Sacco, quien es VII Dan, explicó “el Profesor va viendo algunos detalles sobre el alumno y sus condiciones y cualidades para competir. Algunos te dicen “no quiero competir” pero cuando ven a su amigo que volvió con alguna medallita o algo, es ahí donde se animan”. En taekwondo hay diferentes estilos de competencias “hay opción de hacerlo con o sin lucha. Está la parte marcial de la disciplina que es la Forma, pero cada alumno debe pasar primero unos 4 o 5 meses de clases donde podrá rendir su primer cinturón y a partir de ahí entrar en las competencias”. Las divisiones se hacen por peso, edad y nivel.

A saber, las categoría son las siguientes: Mini que va de 5 a 7 años. “Ellos pueden competir en cualquier lado y pueden ser amarillo, verdes o rojo. En este caso está prohibido el contacto, pero en la lucha deben demostrar todo lo aprendido en clases” fue contando Sacco. Los Pre-Infantiles son de 7 a 9 años. “En este caso está la opción del contacto, pero a la pechera. Esta prohibido el golpe a la cara o cabeza”. Los Infantiles van de 10 a 12 años y los cadetes de de 13 y 14 años, con golpes en la pechera y cabeza con las protecciones pertinentes.