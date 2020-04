Si bien la aparición del coronavirus a nivel mundial generó un agudo impacto en todos los sectores de la economía, uno de los ámbitos más perjudicados ha sido, sin lugar a dudas, el cultural. Cine, teatros, pubs, boliches, clubes, estadios y todo espacio destinado a, entre otras, la concreción de actividades artísticas, han sido cerrados hasta que esta problemática mundial pueda comenzar mitigarse gradualmente y deje de ser un peligro real.

Y si bien esta situación adversa se siente principalmente en la imposibilidad de realizar presentaciones en vivo también repercute en muchos aquellos artistas que también se dedican a dar clases de una disciplina determinada.

En este marco, La Opinión tomó contacto con reconocidos artistas locales quienes contaron de qué manera les afecta esta situación de aislamiento obligatorio en sus respectivas actividades.

n Un “proceso doloroso”

Esteban Monópoli es el baterista de la banda local La Unión del Oeste. También dicta clases de este instrumento y es productor de diferentes eventos culturales realizados en la ciudad. Él contó: “En lo personal estoy viviendo este proceso único y bastante doloroso por lo que ha generado a nivel mundial este virus, pero intentando acatar día a día las normas nacionales, provinciales y municipales, aprovechando la cuarentena para practicar batería, que es el instrumento que yo ejecuto, y estudiar nuevas técnicas y nuevos ejercicios para aplicarlos a la batería y también para transmitirlos a mis alumnos”.

El músico comentó que “el sector cultural y el musical específicamente, es un sector que está siendo muy golpeado por este virus y por el aislamiento que hay que llevar adelante”. “Tanto en lo expresivo como en lo económico al no poder presentarnos en vivo y al no poder dar clases, la economía se ve muy diezmada. Pero hay que ser solidarios en cuanto al acatamiento de las medidas y juntar las energías positivas para volver cuando haya que volver al ruedo con todo para dar lo mejor”, remarcó.

n La banda

Respecto de cómo reorganizó su actividad la banda que integra, Monópoli expresó que “en cuanto a La Unión del Oeste se van a reprogramar fechas que ya estaban cerradas tanto en Buenos Aires como en otras provincias y ya se está trabajando en la presentación oficial del disco en vivo que iba a ser en el mes de mayo. Esto se va a postergar por todo lo que estamos viviendo. Además de que se está terminando la edición del tercer video oficial de la banda que se va a estrenar próximamente en todas las plataformas digitales y en la TV”.

Asimismo, el entrevistado señaló: “El mensaje que quiero dejar es que tenemos que ser solidarios con las medidas que se tomaron, hay que acatarlas. Y nos tenemos que preparar para volver con todo cuando haya que volver”.

Por último, consideró pertinente “sacar, de estas cuestiones muy negativas, también cuestiones positivas, porque de lo contrario nada vale”. “Todo esto sirve para que cada uno de nosotros valoremos cuando estamos bien, cuando estamos sanos y cuando estamos en libertad. Y que cada vez que nos toque subir a un escenario, esa acción se encare como si fuese la última vez dejando todo y que no sobre nada. Porque la música merece y la gente merece que nosotros dejemos todo arriba del escenario. Y nos tenemos que preparar, así lo hagamos bien o mal, pero con el corazón. Así que valoremos cuando estamos bien y cuando estamos en libertad”, enfatizó.

n Negativa

Rochy Rosa es una reconocida bailarina y profesora oriunda de Trenque Lauquen quien hoy reside en la ciudad de Buenos Aires. Ella también contó a La Opinión cómo se encuentra viviendo esta situación de pandemia y el necesario aislamiento obligatorio. “La pandemia influyó de manera muy negativa en todos los artistas, sobre todo en aquellos artistas que vivimos y trabajamos a la gorra. Todos los artistas que estamos en el circuito de Caminito o en Plaza Dorrego, en San Telmo, que son circuitos turísticos en los cuales nos contratan los bares y vivimos de la gorra que nos dan los extranjeros (y de esas experiencias también surgen clases privadas ya que a nivel nacional no está muy difundido el tango económicamente) hoy nos vemos bastante trabados. De hecho, se generó una red solidaria tanto de donaciones de dinero como de alimentos hecha por los mismos maestros de tango para ayudar a los compañeros que más lo necesitan”, contó.

n “Excesiva paranoia”

Rosa brindó una reflexión sobre lo que considera que puede llegar a ser un retroceso en las relaciones humanas en este marco de pandemia. “Lo que me asusta es la excesiva paranoia. Pienso que hay que ser conscientes, pero no excesivamente paranoicos porque el miedo provoca un incipiente microfascismo dentro de todos el cual lleva a vigilar, a señalar y se iguala al que tiene que salir durante la cuarentena para buscar el mango del día a día y a comprar alimentos con el que sale a pasear o a realizar cualquier actividad innecesaria. Se ubica a todos en esta misma categoría. Y en este contexto también me preocupan las fuerzas represivas del Estado en las calles y no sólo a escala nacional sino a escala mundial. Si bien es necesario porque en cuarentena hay gente muy inconsciente, me preocupa el nivel de sed de autoritarismo que tiene la sociedad. Y veo con preocupación cómo la paranoia que excede a la conciencia necesaria en una pandemia genera la necesidad de autoridad y cómo se genera un enemigo, a un otro al que hay que perseguir y castigar”, marcó.

Por último, la entrevistada señaló: “En general, creo que el gobierno actuó con bastante anticipación, lo que me asusta es el espíritu de acecho a la otredad que hoy manifiesta la gente”.

n Gravedad de la situación

Silvina Orozco es una multifacética artista trenquelauquense quien se destaca tanto en el ámbito nacional como internacional. Desde hace años ha llevado su canto a distintas partes del mundo y tiene, año a año, contacto con las más diversas culturas. Ella contó: “A mí de un día para otro se me cayó todo. Si bien me imaginaba que algo así podía ocurrir nunca vi venir semejante hecatombe. Como yo vivo viajando de acá para allá tengo la responsabilidad de ver noticias internacionales y estar más o menos al tanto de todo. Pero la verdad que no esperaba que la cosa sea tan grave o tan seria como es. La magnitud nunca la vi, quizás porque no la quise ver. Yo tenía todo vendido hasta diciembre, no tenía ni una semana libre y se me cayó todo”.

En el mismo sentido, la artista contó: “Estuve todo el último año así. Vine para fin de año de trabajar en Mongolia y en un principio me iba a tomar enero, febrero y marzo de vacaciones en Argentina y no pude parar. Así que estas son vacaciones obligadas, pero con cierta angustia porque (yo que soy hiperactiva y estoy acostumbrada a la actividad y a manejar las cosas de una manera) no es fácil caer en la cuenta de que no es que una paró, sino que el mundo paró. Es una situación angustiosa, yo tengo mucha gente que quiero en Italia y España”.

n Amargura

Orozco no tiene dudas en afirmar que la presente “es una situación que amarga mucho”. “Es una sensación de miedo de siempre estar pensando que lo peor aún no llegó y uno está atrincherado sin poder asomar la nariz con la vida en el freezer sin saber qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo. El mundo va a cambiar definitivamente. Los primeros días fueron muy angustiosos, pasé por un montón de emociones, hablando mucho con colegas que tienen un trabajo intenso como yo para saber qué les pasaba. Por un lado, estoy agradecida de poder estar en Argentina porque estoy con mis viejos. Yo siempre ando por ahí pero cuando hemos tenido momentos difíciles como familia estoy donde tengo que estar, que es con ellos. Por esa razón estoy contenta de poder estar acá para acompañarlos, para hacerlos reír. Mi hija está en Berlín y esa situación también es muy dura, pero ella está muy bien, es muy consciente, se cuida mucho, hace todo lo que tiene que hacer en este momento. Y en Berlín, dentro de todo, están manejando bien la situación y además tienen un sistema de salud fantástico. Así que por ella estoy tranquila”, dijo.

Asimismo, comentó: “A mí esta situación de encierro me pega mal, yo hace más de veinte años que no paso más de cuatro meses en Trenque Lauquen y más de seis o siete meses en Argentina. No soporto el encierro. De hecho, esté en el país que esté, estoy tres meses quieta y ya necesito moverme. Esta quietud es algo con lo que yo no sé vivir y estoy aprendiendo a la fuerza: Quedarme quieta sin armar una valija y sin trabajar ni producir”.

Orozco informó que, a través de las redes sociales compartió “algunos videos pregonando la necesidad de respetar la cuarentena”. “Considero que es la mejor arma que tenemos en este momento y nadie puede controlarla como uno mismo. Me da terror por la gente que amo. Porque la verdad es que nadie sabe cuándo esto va a pasar. Y la verdad que va a costar mucho tiempo para que esto pase, y va a costar mucho tiempo hasta que la gente vuelva animarse a ir a los lugares. El entretenimiento siempre es lo primero que se para. Entonces, tengo un poco de miedo porque mi vida me gustaba mucho y tengo terror de no poder recuperarla. No quiero otra forma de vida”, destacó.

Sobre el final de su reflexión, contó: “Creo que el presidente está haciendo las cosas muy bien, esperemos que la oposición y algunas empresas lo acompañen porque yo siento por primera vez en mucho tiempo que hay un gobierno que realmente nos cuida”.

n Talleres

Por último, el artista trenquelauquense Ignacio Ribelotta también brindó a este medio su opinión al respecto. “La circunstancia de aislamiento social preventivo y obligatorio que hoy nos atañe a los argentinos hace que mis talleres que venía desarrollando estén detenidos hasta que las restricciones actuales sean modificadas. La verdad que esto significa un paréntesis, un descanso para reponer energías luego de mucho tiempo de actividad ininterrumpida en ese sentido, y a la vez reflexionando sobre estrategias y actividades posibles para cuando tenga que volver al ruedo. Lo que uno proyectó en un contexto inicial de este 2020 parece poco viable en el escenario actual, por dar un ejemplo: toda la labor que realizo habitualmente, como tallerista, en relación a los Juegos Bonaerenses ya que resulta dudoso se puedan llevar a cabo este año”, dijo el reconocido artista antes de señalar: “Por otro lado sigo dibujando y pintando en mi atelier algún encargue, alguna obra. Hoy nos toca esto como argentinos y como personas que habitamos esta tierra, ojalá aprendamos a ser más responsables, solidarios, y respetuosos para con nosotros mismos y el prójimo. Creo que las medidas adoptadas en este país están muy bien y bastante a tiempo en un contexto mundial heteróclito, difícil, complicado y además muy dinámico en el cual la ‘vacuna’ más importante, hasta el momento, es la prevención”.