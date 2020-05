“Hay que saber esperar”, dijo Germán Lauro tras analizar este presente tan incierto

En al ambiente del deporte de alto rendimiento nacional el nivel de ansiedad es mayor. Algunos atletas que han logrado clasificar a los Juegos Olímpicos están exigiendo una habilitación especial para poder entrenar.

Esto se “está trabajando desde el Comité Olímpico Argentino” le confirmó ayer Germán Lauro a La Opinión y explicó: “Se está buscando conseguir permisos especiales para los atletas clasificados y aquellos que tienen chances de clasificar a los Juegos Olímpicos”.

La realidad del país es muy dispar en cada provincia y esto ha llevado a que atletas como Eulalio Muñoz o Joaquín Arbe, instalados en el sur, ya han podido iniciar sus entrenamientos, pero aquellos que están en zonas como Capital Federal o Mar del Plata no lo pueden hacer. “Depende mucho de la zona en la que están. Si estuvieran acá en Trenque Lauquen podrían estar entrenando. En Mar del Plata es donde se han escuchado más voces críticas por parte de Belén Casetta porque no les permiten salir a entrenar. Yo he hablado con Leonardo Malgor, el entrenador, como para buscar alguna alternativa y lograr que se les permita ir a entrenar a Balcarce o quizás a la altura de Cachi, en Salta, donde no hay casos. Pero es todo muy complejo ya que si se dan permisos a algunos atletas el resto también va a exigir ya que todos tienen esa necesidad de volver a entrenar, pero creo que lo mejor de todo es que hay que saber esperar”, señaló.

En cuanto a competencias a nivel nacional, Lauro fue muy claro: “No creo que haya nada este año, a lo sumo se pueda llegar a hacer algún Campeonato Nacional, pero lo veo muy difícil”.

En “La Feliz”

El subsecretario de Deportes de la Nación dialogó con un programa radial de Mar del Plata e hizo referencia a cómo tienen pensada la vuelta de los deportistas a entrenar aunque aseguró que por el momento no tienen ninguna fecha confirmada.

Días atrás, destacó que el regreso a los entrenamientos por parte de los deportistas “será por etapas y la primera estará destinada a los olímpicos o con posibilidades de clasificación” y luego será el turno de “los atletas más jóvenes, que son un colectivo de riesgo porque tenerlos tanto tiempo parados les trae un efecto psicológico y de por sí es el grupo que suele abandonar la práctica antes de tiempo y hay que prestar atención ahí”.

Daniel Díaz, igualmente, advirtió que “el panorama es incierto” y explicó que ver una posibilidad de vuelta a la actividad competitiva “no significa que haya fechas porque no tenemos claro cuando se puede volver a una normalidad”.

“Proyectamos un deporte, acciones, trabajos para el desarrollo, la iniciación y el alto rendimiento; pero ahora tenemos un horizonte poco visible, una programación sin objetivos claros” dijo el funcionario que también aclaró: “No tenemos claro cuándo se puede volver a una cierta normalidad pero no habrá un protocolo igual al otro”.