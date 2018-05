“Hay preocupación ante la inminencia de los problemas que va a tener la gente”

El sábado el presidente de la UCR local, Francisco “Pepe” Font, participó junto al concejal Esteban Vidal de la reunión de presidentes de comité de la Cuarta Sección Electoral que se dio en Alberti, donde se abordaron distintos temas de actualidad. Y en este sentido el dirigente indicó que se armó un enriquecedor debate en torno a la situación económica nacional y reconoció que “hay preocupación ante la inminencia de problemas que va a sufrir la gente”.

Asimismo, Font sostuvo que “hay mucha desilusión con respecto a este gobierno”.

La reunión

Según explicó el dirigente local, “durante la reunión de Alberti se formaron comisiones técnicas donde estaban representados los 19 distritos de la Cuarta Sección. Y se trabajó en diferentes temas como seguridad y justicia, obras públicas, políticas de género, educación y deportes entre otras temáticas”.

En este sentido, el entrevistado agregó que “se analizaron estas cuestiones y se discutió la postura del radicalismo sobre estos asuntos”. “El trabajo que se hizo fue más o menos similar a como se trabaja en el Concejo Deliberante con los distintos temas, en comisiones”, apuntó.

Por otra parte el dirigente señaló que “también estuvo presente el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Jorge Elustondo, que habló de los 30 clubes de Innovación que se crearon y que a pesar de contar con poco presupuesto han dado lugar a nuevos técnicos”.

Actualidad

Pero sin lugar a dudas los momentos de mayor discusión se registraron en torno a la actualidad económica. Según Font “hubo un interesante debate con respecto a lo que está pasando con la economía. Porque hay preocupación sobre todo ante la inminencia de problemas que va a tener la gente por los aumentos en las tarifas de los servicios y la situación económica en general”. En este sentido aseguró que “no pasa desapercibida la desilusión que tiene mucha gente con el gobierno que en el corto plazo no resolvió muchos problemas como la inflación. Y si bien se reconoce esta situación y se sigue trabajando, hay mucha gente que no la está pasando bien”.

El tema de la vuelta al FMI fue otro de los puntos en torno al cual se generó un rico debate, destacando Font que “para el argentino hablar del FMI es traumático por lo que pasó en el país. Y se habló sobre este tema y se explicó que era el crédito más barato para el país”, dijo, y agregó que “lo más satisfactorio e interesante fue que Trenque Lauquen abrió el fuego en esta discusión. “Porque había algo como contenido que no se decía pero que finalmente lo planteamos y se generó un debate enriquecedor. Y en general no estamos conformes con la marcha de la economía porque sabemos que hay mucha gente que no la está pasando bien”, añadió.

El rol de la UCR

Según el dirigente, durante el encuentro en Alberti también se hizo eje en el rol de la UCR dentro de la alianza Cambiemos. Allí se debatió acera de la necesidad de un nuevo ajuste de la mesa chica donde el partido cuente con mayor representatividad a través de sus gobernadores y dirigentes tales como Ernesto Sanz.

En este sentido indicó: “Nos gustaría tener una actividad más intensa dentro del gobierno” y añadió que a pesar de que muchas provincias están gobernadas por el radicalismo “desde la UCR hay un moderado optimismo en que se pueda cambiar el rumbo que ha tomado el gobierno”.