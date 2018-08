Hay posibilidades de negociar por el predio del Indio Pampa

Semanas atrás el intendente Miguel Fernández había anticipado la concreción de una reunión entre representantes del Municipio de Trenque Lauquen y del ex frigorífico Indio Pampa con el fin de acercar ideas respecto del aprovechamiento y mejora de las tierras de la planta ubicada al oeste de la ciudad cabecera que cerró sus puertas en 2012, y dicha cita fue concretada en nuestra ciudad hace unos días, destacando el jefe comunal que “se dio una aproximación entre las partes”.

Fernández había marcado que la idea era explicar las intenciones del Municipio de poder utilizar los terrenos del ex frigorífico, buscando primeramente llegar a un acuerdo con las autoridades de la firma, y dejando como alternativa final la opción de la expropiación aprobada en el Concejo Deliberante en marzo. Pero el propio intendente fue optimista tras el encuentro y dijo que “parece que se puede negociar por el tema”.

Negociación

En un resumen de lo que fue la reunión, Fernández dijo: “Manifestamos necesidades y deseos, y les comentamos que evaluamos la expropiación pero buscamos evitar eso y resolver algo al respecto antes”.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a la situación de la planta frigorífica y sostuvo que “se trata de un espacio abandonado, que representa un peligro ambiental para ese sector de la ciudad, donde hay barrios”.

Alternativas

Cabe recordar que a fines de marzo los concejales decidieron por unanimidad declarar de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación el predio del Indio Pampa, actualmente abandonado y en potencial riesgo ambiental, dando así vía libre al Departamento Ejecutivo en su tarea de recuperación y posterior transformación del predio en un espacio urbano.

Se trata de nada menos que 19 hectáreas, para las cuales se han pensado diferentes usos, entre ellos la instalación de un polo científico-tecnológico, aunque dicha iniciativa habría quedado descartada ya que el escenario para este emprendimiento aparentemente sería parte del predio de la ex Serenísima en calle Pacheco. Mientras que otra posibilidad que se analizó para las tierras del ex frigorífico es la de la puesta en marcha allí de una planta de carga y descarga de camiones de gran porte para evitar el acceso de esos vehículos a la planta urbana. Aunque vale remarcar que aún no hay ninguna iniciativa confirmada para el eventual aprovechamiento de los lotes, que incluso podría darse de más de una forma.