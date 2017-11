Hay muchos sectores sin sembrar y complicaciones para asistir a clases

Con las lluvias presentes de forma constante, el escenario de inundaciones en muchos puntos de la región sigue siendo difícil y se agrava, dándose uno de los panoramas más complicados en el distrito de Daireaux, situación que afecta de forma directa al pueblo de Girodías y a la Ruta del Cereal.

La delegada municipal de Girodías, Mirta Folco, le dijo ayer a La Opinión que “está cortado el Camino del Cereal porque se inundó”, y que “si bien el problema es en el partido de Daireaux y no en Trenque Lauquen, hay aproximadamente mil metros de camino inundados y no hay comunicación por tierra hacia Salazar”.

Folco señaló además que “Hidráulica hizo un alteo para proteger al pueblo de Girodías pero Vialidad no ha tomado medidas, y cuando, la semana pasada, llovieron 67 milímetros aumentó la laguna La Unión y el agua, que viene por detrás de un canal, llegó al camino, que quedó cortado”.

También la funcionaria remarcó que el pueblo no corre ningún peligro, pero “no hay salida hacia Salazar, ni siquiera por los caminos alternativos, que no se puede usar” por diferentes motivos. Y de esta forma la entrevistada destacó que “Hidráulica hace un mes que está en Girodías y ha hecho alteos, pero el problema actual corresponde a Vialidad”.

n “Catástrofe”

En tanto, la situación de Daireaux ha sido incluso reflejada recientemente por medios nacionales como el diario La Nación, en una nota en la que María Susana Azzi, delegada de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostiene que los productores de ese sector están afrontando “la peor catástrofe de la historia”.

“Desde abril no podemos sacar un camión. En septiembre pasado pudimos sacar tres jaulas de animales por arreo durante 35 kilómetros en tres días”, contó Azzi en referencia a un campo ubicado a 61 kilómetros de la ciudad de Daireaux.

Según precisó la productora y dirigente, en los últimos doce meses allí llevan acumuladas precipitaciones por entre 1.500 y 1.700 milímetros. “La red de caminos de tierra o caminos rurales (el partido de Daireaux tiene aproximadamente 1.400 kilómetros de caminos) está funcionando en menos de un 20% y gran parte de lo que está transitable no tiene conexión entre tramos por cortes de agua”, expresó.

Y además Azzi se quejó del gobierno municipal, que según ella “no realiza aporte de maquinarias y tiene una desidia total en cuanto a la planificación y ejecución de obras y mantenimiento de la red vial”.

n Cultivos afectados

Con todo esto, la dirigente manifestó que se tornó “casi inexistente la campaña de fina”. Y encima el mes pasado hubo una fuerte granizada que inclusive hizo perder lo poco sembrado. “La poca (siembra) que había se la llevó la piedra y la campaña de gruesa tiene una estimación de siembra posible de no más del 30%”, afirmó Azzi.

Además en la zona hay una fuerte suba de las napas y la referente apuntó que ha crecido la cota de la Laguna Alsina. “Hoy está en 50 centímetros sobre el máximo histórico después de la colocación de las bombas. Preparada en su momento para evacuar agua por intermedio de un canal al río Salado, hoy la laguna está en su máxima expresión en cuanto a tamaño y altura. Y la consecuencia más grave es que provoca la suba de la napa en las zonas ubicadas al noroeste de ella, por lo cual, esos lugares están totalmente anegados”, dijo.

Así la preocupación se hace sentir también en sectores como Bonifacio, donde según Radio Máxima se encuentra cubierto por agua el puente de “La Copeta”.

n Esperando

Más al norte, otra vez haciendo referencia al distrito de Trenque Lauquen, hay campos que no se han podido sembrar, según explica Ignacio Kovarsky, presidente de la Sociedad Rural, y las situaciones más difíciles se viven al norte, en el sector de Martín Fierro y al sureste, en 30 de Agosto, La Carreta y Girodías. Mientras que en la zona centro se ha podido trabajar en lomas, y no tanto en los bajos.

Según el dirigente, “a fines de diciembre, cuando se termine toda posibilidad de sembrar cualquier cosa se tendrá un panorama más claro de la afectación de los cultivos, aunque por ahora ya se pueden ver trigos anegados que seguramente se van a ver afectados en su rinde, así como falta de piso en muchos campos y sectores donde no se ha sembrado por imposibilidad de acceso”.

Por otro lado, Kovarsky señaló que “después de un impulso productivo apoyado en una mejora climática, hubo un cambio negativo de ánimo tras la lluvia de 80 milímetros de hace unos días y se pararon muchas iniciativas”.

n Escuelas

En tanto, las escuelas rurales están abriendo sus puertas, pero hay alumnos que no están pudiendo llegar a clases, como es el caso de las escuelas de San Eduardo y Las Guasquitas.

“Hay problemas de accesibilidad principalmente de los chicos”, explicó Lurdes Guerrero, integrante de la comisión directiva de la SRTL, quien destacó que los docentes tienen que atravesar caminos complicados por lagunas y barro entre otros obstáculos para dictar clases, y que “la situación más complicada es la de la escuela de Girodías, ya que están afectados los caminos a 30 de Agosto y a Salazar”.

Mientras que en un detalle mayor Guerrero señaló que en Trongé el camino a la escuela tiene “cortadas profundas”, y que también hay complicaciones para llegar a las de Las Guasquitas, La Porteña, La Candelaria, La Carreta y Francisco de Vitoria.