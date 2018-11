“Hay muchas cosas que hoy los papás tienen que hacer que sus padres no tuvieron que hacer con ellos”

El último jueves por la tarde se desarrolló en las instalaciones de Fundación OSDE una interesante disertación a cargo de la licenciada en psicología María Seitún de Chas. La reconocida profesional desarrolló dos charlas, una de ellas brindada a profesionales que se desempeñan en la rama de la psicología y, una segunda, específicamente destinada a padres. En ambos casos, las charlas fueron seguidas por un importante número de asistentes.

La disertante dialogó con la prensa y comentó detalles de los conceptos abordados en los dos encuentros: “En una primera charla hablamos con los profesionales de la experiencia de trabajar con papás que está buena y, en una segunda, hablamos con los papás sobre la importancia de acompañar a los chicos en la crianza pero no solamente en la etapa de jardín de infantes sino en seguir acompañándolos y formándolos como personas porque nos necesitan mucho más de lo que nosotros creemos. En la escuela primaria parece que se arreglan solos pero no es así. Sí hacen muchas cosas solos pero necesitan nuestro modelo, nuestra formación, nuestro acompañamiento”, manifestó.

n Acompañamiento

En otro párrafo de sus palabras, la profesional comentó: “También es importante nuestra presencia en la vida de los chicos, no creer que porque se bañan solos y hacen solos la tarea ya se arreglan sino entender que todavía seguimos siendo brújulas para los chicos durante muchos años más y también el valor y el poder de esa brújula que somos mamá y papá en sus vidas a lo largo de los años”.

Respecto del encuentro con los padres, María Seitún de Chas manifestó que “la idea es analizar cómo fue cambiando la educación, hay un montón de cosas que cuando éramos chiquitos venían implícitas en la crianza y ya no están implícitas en la crianza. Hoy los papás tienen bastante más trabajo que lo que yo tuve como mamá o que mis papás tuvieron conmigo porque la sociedad, sin querer, no colabora en todas esas tareas. Es decir, hay muchas cosas que hoy los papás tienen que hacer que sus papás no tuvieron que hacer con ellos. Y yo los quiero alertar, que se den cuenta de que hay muchas cosas que no estamos viendo y sería bueno que viéramos”.

n Actualidad

Por último, la psicóloga comentó que hoy “la sociedad hace cada vez más fuerza para imponernos cada vez más cosas que no necesariamente son las que nosotros queremos. Tenemos todo el derecho de mandarles a nuestros chicos el mensaje que queremos mandar, contarles cómo nos criamos, cómo fue nuestra cultura, lo que fue y lo que es valioso para nosotros. Porque si nosotros no se lo decimos no lo van a ver en la tele. Yo me críe con la familia Ingalls y con películas que eran tan formativas como la educación que me daban mis papás. Los chicos de hoy no tienen esos modelos”.

Sobre el final, señaló que en su trabajo de consultorio “encuentro muchos papás con muchas dificultades para poner límites, ellos mismos han comprado este modelo de la sociedad de que los chicos no sufran, no se esfuercen, que no esperen, que no se frustren, entonces tienen una vida bastante complicada porque si los papás no pueden poner límite la vida es una locura en la familia. Entonces lo que más trabajo da es eso”.