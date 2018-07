“Hay mucha desesperación y poca expectativa”

Productores tamberos de toda la región participaron el último jueves de un encuentro realizado en la Asociación Rural de Salliqueló donde volvió a analizarse la problemática que desde hace años castiga a este sector y que pareciera acrecentarse día a día sin poder alcanzar una solución definitiva.

En esta reunión también se analizaron las diferentes propuestas y proyectos de lechería realizados por las diferentes entidades agropecuarias como CRA y Carbap y se invitó a todos los presentes a expresar su opinión al respecto de la misma manera que se escuchó los aportes surgidos desde los propios productores afectados. Participaron tamberos de Trenque Lauquen, Pellegrini, Quenumá y Salliqueló, entre otras localidades.

n El encuentro

Ignacio Kovarsky, presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, explicó a este medio los temas tratados en esta reunión y el balance que realizó de la misma. “La reunión tuvo dos partes. En la primera de ellas el presidente de La Rural hizo una presentación a grandes rasgos del proyecto de lechería por parte de CRA. Mostró números de costos, también de la industria y la capacidad de pago según el precio de exportación y cómo a la industria le es mucho más negocio trabajar con un dólar más competitivo y un precio de la leche alto y eso no se ve reflejado en lo que percibe el productor. La verdad estuvo muy bien esa presentación”, dijo el dirigente ruralista quien, además, agregó que “después me pidieron a mí que explique cómo es el trabajo sobre este tema que hacemos desde Trenque Lauquen y Carbap y cómo es la propuesta que trabajamos. Expliqué las reuniones que tuvimos en Trenque Lauquen y en Carbap. Después se analizó el llamado a asamblea para el 12 de julio en Rosario ya que se buscó un punto medio entre Córdoba, Santa Fé y Bs. As que convocara a todas las entidades y confederaciones de CRA. El objetivo es estudiar cómo se sigue con el plan de lechería CRA, si habría que hacerle algunas modificaciones en el marco de la coyuntura actual de precios. La idea es, luego de Rosario, volver a las reuniones de base con posturas claras a seguir. Por último, se abrir el debate y que los propios productores nos dijeran cómo ven el accionar nuestro y qué se les ocurría a ellos para mejorar esta situación”.

n Llamado de urgencia

Por otro lado, Kovarsky también hizo referencia al llamado de urgencia del gobierno nacional a la Mesa de Competitividad de la Cadena Láctea para el martes 10 de julio próximo. “Apareció un llamado de urgencia para el 10 que no estaba planificado. En primer lugar, la reunión sería a las 10 y a las 15 otra reunión con el presidente Macri aunque aún no se sabe si va a estar Macri o no. El ministro Alejandro Sanmartino expresó en un medio que Macri no va a estar en esa reunión y que, con seguridad, con el presidente nos juntaríamos dentro de 15 días”.

En este punto, el presidente de La Rural comentó que “la reunión del martes será un buen termómetro para saber si industria y gobierno entienden la problemática de urgencia que tenemos los productores. A partir de ahí analizaremos en Rosario cómo seguir”.

n Desesperación

Por último y consultado sobre cuál es el ánimo que hoy puede apreciarse en la mayoría de los productores tamberos, Kovarsky fue contundente. “Hay mucha desesperación y poca expectativa. Es uno de los peores momentos que hemos vivido y no vemos una solución. Queremos que la industria llegue a cubrirnos en los cotos, no por un antojo sino por datos oficiales que señalan que nuestros costos son altos y la industria puede pagar más. Hablamos de todos, de pymes, de industrias grandes, que el gobierno sea árbitro en esto debido a que realiza diferentes estudios y publicaciones que señalan este tipo de datos. Entonces, si está totalmente estudiado que el productor tiene costos altos y la industria puede pagar más, que esos datos que proporciona el gobierno sirvan para algo”.