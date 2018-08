Hay fecha para el recital de Ulises Bueno y se pone fin a una larga historia

Tras varios rumores y posibles fechas que se iban cayendo luego de la suspensión del recital que el músico cuartetero Ulises Bueno iba a ofrecer en Ferro Carril Oeste el pasado 12 de julio, se anunció que dicho evento encontró nuevo escenario y se dará el jueves 16 de agosto en el estadio de Barrio Alegre.

La fecha original había sido cancelada en su momento, según explicaron fuentes policiales debido a que el lugar donde se iba a desarrollar el show estaba habilitado para una cierta cantidad de espectadores y se habían vendido más entradas que las que marcaba ese límite. Tras esto, la organización buscó un lugar habilitado para un evento de las magnitudes del recital de este artista, quien actualmente es uno de los más convocantes de la movida cuartetera nacional, esperándose para esta nueva fecha entre 2 mil y 3 mil personas.

Habilitado

El club Barrio Alegre cederá en alquiler su estadio, donde se ha concretado ya una gran cantidad de espectáculos multitudinarios, programándose un recital al aire libre.

Pero encontrar un lugar adecuado y habilitado para el espectáculo no fue nada sencillo, según remarcó uno de los organizadores, Carlos Covino, quien explicó que “de acuerdo a las reglamentaciones de Bomberos y los municipios el único lugar en la zona habilitado para este tipo de eventos que se encontró fue la cancha de Barrio Alegre”.

Además Covino remarcó que el cantante canceló una fecha en Córdoba para poder cumplir con esta cita pendiente en Trenque Lauquen.

Entradas

Y respecto a las entradas ya adquiridas, el entrevistado informó que se devolvieron unas 600 y se entregó el respectivo dinero tras la cancelación de la fecha inicial, agregando que a partir de la confirmación de esta nueva fecha no se realizarán más devoluciones. En tanto, quienes no hayan devuelto sus entradas sólo deben concurrir al show con su ticket.

Mientras que aquellos que quieran adquirir las entradas ahora lo podrán hacer a 350 pesos en los puntos ya fijados, anunciándose de todas formas que también se venderán en puerta el día del show, aunque no se sabe a qué valor ya que lo fijará la productora que trabaja con Ulises Bueno.

Con todo esto, y contándose con un piso de alrededor de 1.500 entradas en mano de espectadores, además de varios días para promocionar el evento, teniéndose en cuenta que hay un importante interés por la cita, se esperan alrededor de 3 mil personas y un gran show. “El tema era cumplir con la gente y ahora está todo encaminado”, concluyó Covino.