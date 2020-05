Hay expectativas pero no confirmaciones en las agencias de lotería

Luego de que, hace 11 días, se diera marcha atrás con la breve reapertura de las casas de lotería oficial en la provincia de Buenos Aires en el marco de las medidas de aislamiento promovidas por la pandemia de coronavirus, por estas horas hay comentarios que no han sido formalmente oficializados de que habría una nueva fecha para un regreso a la actividad de este rubro, aunque también hay un alto porcentaje de incertidumbre en los agencieros.

El pasado 14 de mayo las agencias llegaron a abrir por unas horas, tras un pedido del gobernador Axel Kicillof -aprobado por Nación- para que se retome la actividad, pero mientras el regreso del funcionamiento de los locales comenzaba a efectivizarse (con todos los cuidados sanitarios y el protocolo correspondiente), tras lo que varios medios marcaron como una consulta con intendentes, se decidió postergar la medida hasta nuevo aviso.

Así, si bien este nuevo aviso aún no se formalizó públicamente, agencieros locales manifestaron que “hay comentarios de que se podría llegar a abrir el jueves”, aclarando que, de todas formas, no ha habido ningún comunicado formal al respecto, aunque sí se les informó que la situación del rubro está en primera línea en la agenda del gobernador Kicillof para una consulta al presidente

Alberto Fernández pensando en una habilitación de locales solamente del interior bonaerense, no del Conurbano, aunque sobre eso no hubo definiciones concretas aún.

Facturación cero

Con este escenario, agencieros y empleados transcurren los días de otro de los rubros que no pueden salir de la facturación cero y así es que la preocupación de los trabajadores del rubro es mucha ya que, exceptuando las pocas horas que se trabajó el jueves 14, se acumulan muchas semanas sin funcionar y eso complica económicamente para pagar salarios, impuestos y otros gastos fijos, además de no sumar ganancias para vivir.

Pero este panorama no se da solamente en Trenque Lauquen, donde hay una gran cantidad de empresarios y empleados que dependen de este ámbito, sino también en una gran cantidad de ciudades.

Por ejemplo, en 9 de Julio, el viernes, agencieros de lotería y empleados se hicieron presentes en la Municipalidad de ese distrito pidiendo la reapertura de la actividad. Los manifestantes del rubro de agencias se mantuvieron a distancia en la vereda del Palacio Municipal, mientras un grupo reducido mantuvo una reunión con el intendente Mariano Barroso, señaló el diario El 9 de Julio.

Aclararon los agencieros que su actividad depende de la habilitación de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Loterías y Casinos, y que el intendente firmó una nota pidiendo al gobernador la reapertura de las agencias.

A la vez que se indicó que las agencias están preparadas, con un protocolo de Loterías, listas para trabajar con las medidas preventivas. En ese sentido consideraron que se podría habilitar la actividad en el interior de la provincia, y mantener el Conurbano cerrado para las agencias debido a la diferencia que existe a nivel sanitario donde la situación es más complicada. Así parece que se habla de ideas similares en el interior bonaerense.

Por lo pronto, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires está en actividad, y así es que muchas instituciones que han lanzado bonos contribución u otras propuestas similares que incluyen sorteos se han podido valer de sus jugadas para reanudar actividades.

Lipolcc

Entre estas instituciones está Lipolcc Trenque Lauquen, desde donde anunciaron que “reiniciados los sorteos de la lotería denominada Quiniela de la Ciudad (jugada nocturna), se procede a realizar los sorteos postergados correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 de la siguiente manera: el del mes de Mayo el día Viernes 29 de Mayo, el del mes de Marzo el día Viernes 5 de Junio, el del mes de Abril el día Viernes 19 de Junio, el del mes de Junio el día Viernes 26 de Junio y los de Julio en adelante se realizarán (de acuerdo) a lo que estaba previsto.