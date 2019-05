“Hay argumentos de todo tipo para avalar que el Juzgado esté en Trenque Lauquen”

La sede del Juzgado Federal que fue definida para Pehuajó hace unos años, más precisamente en diciembre de 2012, ha vuelto a estar en el centro del debate luego de que se conociera que el diputado nacional macrista Pablo Tonelli firmó un proyecto para derogar la ley que creaba el juzgado en Pehuajó, proponiendo que se instale en Junín. En tanto, Trenque Lauquen también se sumó a la discusión de la mano de algunos dirigentes y legisladores que volvieron a señalar que en realidad la instalación de dicha institución debería darse en esta ciudad y no en las dos antes mencionadas.

Cabe recordar que previo a que en el Congreso Nacional, durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, se promulgue la Ley 26.786, que establecía la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia en Pehuajó, junto con una Fiscalía y una Defensoría Pública Oficial, se dio una puja entre esa ciudad y Trenque Lauquen por dicho organismo, reclamándose desde el ámbito local principalmente con el argumento de ser la ciudad cabecera del Departamento Judicial de esta región, aunque la decisión se inclinó finalmente a favor del distrito encabezado por Pablo Zurro. Allí, un trabajo conjunto de la Nación y el Municipio dio impulso a la construcción de la nueva sede judicial. Y la obra, ubicada en un sector de la quinta “Los Amigos”, recibió una inyección de más de 1.000.000 de pesos, aunque sufrió un retraso considerable que ralentizó su avance y la tiene, hoy por hoy, a unos meses de su finalización y habilitación. Con este escenario surgió el proyecto de Tonelli, aunque todavía no se sabe si el mismo va a ser abordado con chances serias de ser aprobado, ni si esto podría darse en el corto plazo.

Con todo esto, de cara a la última sesión del Concejo Deliberante trenquelauquense, el bloque Unidad Ciudadana había presentado para su tratamiento una iniciativa de resolución tendiente a que el cuerpo de ediles exprese su preocupación por la posibilidad de que el Juzgado Federal previsto para Pehuajó sea creado en Junín. Pero los propios autores solicitaron retirar el proyecto de su tratamiento para hacer algunas correcciones y consensuar algunos puntos con las demás bancadas, según explicó en el recinto la presidente del bloque, Mónica Estévez.

A la vez que Cambiemos también tenía su propio escrito sobre el tema, el cual tampoco se terminó presentando.

Y en las últimas horas también se sumó un escrito del ex presidente de la Cámara de Comercio y de la Comisión Pro Juzgado Federal Trenque Lauquen, José María Desvard, donde destacó que “los argumentos sobran y los tiempos son estos para que” la Cámara “asuma un rol activo para que impere la razón y la justicia por sobre las conveniencias políticas y Trenque Lauquen sea sede de un Juzgado Federal”.

A partir de esto, el actual presidente de la Cámara, Ignacio Concepción, contó que tras declaraciones del presidente del Colegio de Abogados, Desvard se reunió con dirigentes de la entidad representante de los comerciantes y volvió a brindar los argumentos que en su momento se habían dado “para que Trenque Lauquen tenga el Juzgado Federal y no esté en otra localidad”. “Nosotros creímos conveniente poder hacer visible la carta que él nos envía y estar a disposición de él para cualquier trabajo que tenga que realizar y que la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen tenga que apoyar, ya que creemos y entendemos que los argumentos que él nos trae y los elaborados dentro de esta institución son válidos y aconsejables para que Trenque Lauquen posea un Juzgado Federal. Esto no es en contra de ninguna localidad, sino para una facilidad de aquellos trámites judiciales en los cuales las dependencias y los juzgados deben estar en la misma ciudad, y no tener que hacer 200, 300 o 400 kilómetros, complicando la vida de los ciudadanos”, expuso Concepción.

Respecto a cómo podría seguirse este camino, el dirigente marcó un panorama. “Nosotros somos una institución local, la cual tiene que colaborar, pero sí depositamos todo en lo que es la máxima autoridad de Trenque Lauquen, que es el intendente”, dijo, a la vez que añadió que se trata de una cuestión no sólo de Trenque Lauquen sino regional.

Por su lado, el presidente de la bancada de Cambiemos, Alfredo Zambiasio, contó cómo se dieron las no presentaciones de los mencionados proyectos en el HCD local y explicó que el tema se habló en la reunión de presidentes de bloque previa a la última sesión. Allí se habló de las dos notas siendo la posición de Unidad Ciudadana en ese momento, según contó Zambiasio, la de “rechazar el proyecto de traslado de Pehuajó a Junín reivindicando que se quede en Pehuajó”, mientras que de acuerdo al edil oficialista, “Cambiemos rechaza el proyecto de Tonelli, ya que no tiene sentido que Junín tenga dos juzgados federales y la región ninguno”, pero a la vez “hay que ver si se reabre el debate”. “Nuestra posición es clara. Volvemos a lo de 2012, cuando se hizo una movida importante con la intervención del intendente, concejales, el Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio, entre otros, para que la sede sea Trenque Lauquen, no por localismo. Si vos mirás el mapa judicial de la provincia, donde está la cabecera de un departamento judicial también hay por lo menos un juzgado federal, pasa en Mar del Plata, en San Nicolás, Junín, Mercedes, Bahía Blanca, pero en Trenque Lauquen no. Esto marca lo ilógico que fue lo que se decidió en 2012”, sostuvo.

Así, el edil de Cambiemos recalcó: “No estamos en contra de Pehuajó, pero si se abre un debate para nosotros primero está Trenque Lauquen, segundo Trenque Lauquen y tercero Trenque Lauquen”.

En tanto, acerca de si se volverán a presentar escritos sobre el tema en el HCD, Zambiasio resaltó que se está “a la expectativa de qué actitud adoptará Unidad Ciudadana”, y a la vez no descartó que Cambiemos pueda llegar a hacer algo, aunque sí aclaró que “si se impulsa el proyecto de Tonelli se va a estar en contra”. Por otro lado, cabe añadir que desde UC se apuntó que el tema del escrito no volvió a ser abordado por el momento, habiendo otros temas en agenda.

Por último, el concejal Zambiasio se refirió a la decisión del año 2012 en favor de Pehuajó como “un favor político a Zurro”, y volvió a recalcar que “no se quiere abrir un enfrentamiento entre comunidades vecinas sin saber si Trenque Lauquen tiene alguna chance, pero si llegara a haber alguna seguramente Miguel (Fernández) se va a poner al frente”.

Mientras que el intendente Miguel Fernández le recordó ayer mismo a La Opinión que antes de la definición en favor de Pehuajó participó, siendo concejal, del reclamo para que el Juzgado Federal tenga sede en Trenque Lauquen, e hizo hincapié en su presencia con otros concejales, abogados y el entonces intendente Raúl Feito en una exposición en el Consejo de la Magistratura. “Cuando era oposición lo reclamaba, y ahora lo vuelvo a reclamar. Creemos que fue un error, que esto salió por favoritismo político, y que hay argumentos de todo tipo para avalar que el Juzgado esté en Trenque Lauquen. No es un capricho. Tuvimos apoyo de varios municipios por esto. No tiene que estar en Junín ni en Pehuajó, y voy a seguir trabajando por esto”, remarcó.

En este marco, Fernández manifestó su intención de buscar concretar una reunión con legisladores nacionales para explicar cuál es la situación de Trenque Lauquen. “El tema había entrado en stand by, pero pasaron años y no se concretó la apertura. El Juzgado Federal tiene que estar cerca, y es conveniente que esté en Trenque Lauquen, aunque esto no es en contra de Pehuajó”, cerró.