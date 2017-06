Hay agua también en el sur

La situación hídrica regional sigue siendo noticia, estando Trenque Lauquen en el centro de un escenario donde abundan los problemas concretos y potenciales, a partir del movimiento que el agua está teniendo tanto desde el norte, como desde el oeste y ahora también desde el sur.

Por un lado, luego de que se tomara conocimiento sobre una serie de tareas dentro del distrito de Pellegrini a partir de las cuales existía la posibilidad de que se derive agua al bajo San Ricardo, ubicado en suelo trenquelauquense, el intendente Miguel Fernández señaló tener información sobre que dichas obras fueron paradas luego de una comunicación con Hidráulica.

Fernández recordó que el fin de semana recorrió parte del distrito de Pellegrini y explicó que en De Bary vio “agua en el borde del pueblo”, mientras que en la zona de la ciudad de Pellegrini, cuyo casco urbano encontró “bien”, se pudo observar “un canal en construcción muy grande donde no había un canal antes”, además de una calle que va a De Bary con un tapón que se transformó prácticamente en un canal. “El sábado Hidráulica, en principio, marcó que no había dado autorización para la obra. De todas formas advertimos a Rodrigo Silvosa sobre esta situación y de las consecuencias perjudiciales que podría tener un canal conectando a De Bary, Pellegrini, Bocayuva y el bajo San Ricardo para campos tanto de Trenque Lauquen como de Pellegrini. Nos dijeron que estaban al tanto pero que no habían dado una autorización. El lunes vimos que la obra se reinició y luego de volver a manifestarle a la Provincia el tema tengo noticias de que se detuvo”, detalló.

n Preocupaciones

Con todo esto, Fernández señaló que le preocupa el impacto del movimiento del agua en bajos y campos, y también las decisiones que se puedan llegar a tomar en los distritos de la zona. “Dijimos que Hidráulica es la que conduce las obras, y si nos ponemos a hacer obras sin autorización vienen los problemas y las discusiones”, enfatizó.

Por su lado, el intendente pellegrinense Guillermo Pacheco, quien anunció que hoy en conferencia de prensa se referirá en detalle a distintas cuestiones hídricas, le explicó ayer a La Opinión que su distrito recibe mucha agua proveniente de La Pampa, agregando que el Municipio está tratando de solucionar los problemas que la masa hídrica está causando, y que el manejo del agua es algo que está a cargo de las decisiones de Hidráulica.

Mientras que dando más precisiones, Pacheco contó que, en lo que hace puntualmente a su distrito, las principales preocupaciones giran en torno a De Bary, Bocayuva y la ciudad cabecera de su distrito. “Estamos tratando de solucionar la cuestión, no sé si se podrá llegar a una solución de fondo, pero lo cierto es que hay sectores complicados y la meta es normalizar la llegada de agua”, señaló, agregando que las principales causantes de esta situación fueron las fuertes lluvias que se dieron en La Pampa a principios de abril.

n Posibilidad

Con este panorama, Miguel Fernández aseguró que si se decide avanzar con la obra en cuestión se va a pedir una reunión a autoridades provinciales para que se den “los fundamentos técnicos que expliquen cómo se va a asacar el agua de San Ricardo, que está atravesado por un camino, así como se va a solicitar que se avise con tiempo para poder hacer alteos y los refuerzos necesarios”.

N Casi rodeados

Pero por otro lado, sigue llegando a Trenque Lauquen agua desde el norte, proveniente del distrito de Rivadavia, por el momento con un movimiento lento, tanto en lo que hace a la corriente canalizada como el escurrimiento abierto. Así el nivel de Cuero de Zorro continúa creciendo y la zona de Francisco de Vitoria también está recibiendo masa hídrica que, según se especula, “se irá repartiendo”.

Aunque la novedad más importante tiene que ver con focos de ingreso de agua al partido desde el sur, una cuestión que agrega un factor negativo al escenario, ya que así Trenque Lauquen se ve casi rodeado.

Según el intendente Fernández, “el agua que llega desde el sur tiende a ir hacia El Hinojo, aunque hay un largo trayecto en el medio y va escurriendo por bajos”. En tanto, para tratar de afrontar esta situación se hizo un trabajo de alteo en la zona de la Ruta del Cereal, que se espera esté transitable hoy, y se reparó un alteo entre Trongé y el Camino Ancho a Girodías, entre otras tareas.

Así, Francisco Algiró, parte de la comisión directiva que asumirá el 3 de julio en la Sociedad Rural de 30 de Agosto, destaca que la situación “no es alarmante, pero sí preocupante”, ya que además de las lluvias han influenciado corrientes de agua que ingresan por Daireaux y desde la zona de La Carreta.

De todas formas, Algiró marca que “Validad está haciendo un trabajo bueno desde el año pasado con alteos y reparación de caminos, así como está colaborando con una buena respuesta la Municipalidad y los propios productores”, añadiendo que el principal foco de preocupación son los caminos, sobre todo el de la Ruta del Cereal, el de la Escuela 40 y el que une 30 de Agosto con Girodías, más allá que ya se ven algunos espejos de agua dentro de campos, habiéndose establecido un cuadro de prioridades donde primeramente están las zonas de escuelas, luego los tambos, después los emprendimientos ganaderos y por último los cultivos.