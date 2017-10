“Hasta que todos los responsables de su muerte sean juzgados”

Ayer en horas de la tarde, decenas y decenas de vecinos se juntaron en plaza San Martín y marcharon por el boulevard Villegas para exigir verdad y justicia por Santiago Maldonado. La convocatoria fue realizada a nivel local por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen luego de que el último viernes familiares del joven artesano de 28 años, desaparecido desde el pasado 1º de agosto, confirmaran que el cuerpo encontrado el martes en el Río Chubut era, finalmente, el de Maldonado.

En este marco, integrantes de la Comisión por los DDHH y vecinos independientes que se sumaron a esta movilización repartieron volantes y carteles que exhibieron el rostro de Santiago Maldonado y leyendas pidiendo verdad y justicia, además de críticas al gobierno nacional y a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich de quien, una vez más, se pidió su renuncia.

n Solidario

Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los Derechos Humanos, fue el único orador antes de realizar la marcha que se extendería durante varias cuadras de la calle Villegas. En sus primeras palabras describió la personalidad solidaria de Santiago Maldonado. “Este joven de 28 años nacido en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, este joven solidario que desde su adolescencia empezó a luchar junto a los que no tienen voz y que este año 2017 decidió acompañar a la comunidad mapuche Pu-lof en Resistencia-Cushamen, Chubut, sabiendo que se estaba arriesgando a un enfrentamiento con la gendarmería nacional y otros agentes estatales. Pero Santiago Maldonado ya venía de acompañar otras luchas de los más humildes, de los más perjudicados por un poder económico global que cada día se concentra más, cada día descarta a más millones de personas en todo el mundo y allí estaba el ejemplo de esa gente, de esos mapuches que simplemente quieren sobrevivir en su territorio ancestral, que deben enfrentar a las mafias, esas mafias que tienen escrituras. Porque el empresario italiano Luciano Benetton, el empresario inglés Joe Lewis y otros empresarios extranjeros y también argentinos tienen las escrituras pero eso no quiere decir que sean los legítimos poseedores de esas tierras, las cuales más de una vez han comprado en décadas anteriores neoliberales, a precios viles”, dijo antes de agregar: “Entonces entre ese conflicto que se da en el sur y en el norte de nuestro país y en toda Latinoamérica entre la gente de la tierra y los empresarios millonarios, Santiago no dudó y acompañó. Y ese 1º de agosto tuvo la mala suerte de toparse con un Estado que esta vez tiene la decisión de reprimir hasta donde sea necesario y, si es necesario, hasta hacer desaparecer de forma forzada a personas”.

n Tristeza

En otro párrafo de su discurso, Carabelli explicó que “esta tristeza que tenemos los trenquelauquenses que hoy estamos en la plaza, la compartimos con millones en el mundo. Se vio ayer (por el viernes) en la Capital Federal en ese altar improvisado frente a la morgue judicial. Y pensamos desde la Comisión por los Derechos Humanos a partir de ahora debemos hacer lugar en nuestra conciencia, dentro de nuestro cuerpo, para tener allí un altarcito, un pequeño santuario pero muy brillante, con mucha energía que tenga el rostro de Santiago Andrés Maldonado, tenemos que llevarlo a partir de ahora, cuando ya no preguntamos dónde está sino que empezamos a pedir justicia para su familia y también para todo el pueblo argentino que no quiere más desapariciones forzadas”.

n “Mentimedios”

En el mismo sentido, agregó que “tenemos que llevarlo en nuestro ánimo, en nuestras conciencias y jamás dudar acerca de la justeza de las luchas que protagonizó Santiago más allá de todo lo que digan los ‘mentimedios’, los medios hegemónicos que forman juntos con el poder que hoy está en la Casa Rosada, junto con gran parte del poder judicial una mafia que no va a dudar en reprimir hasta donde sea necesario. Y por ahí se ha podido ver que algunos de esos ‘mentimedios’ que forman la opinión pública de la mayoría de la sociedad argentina están destacando que no habría, en principio, lesiones externas en el cuerpo de Maldonado. Habría que decirle a esos medios, al Poder Ejecutivo nacional y también al Poder Judicial que el no tener lesiones no disminuye la responsabilidad y hasta podríamos pensar que la agrava porque si Santiago se tiró o cayó al río llevado por el miedo, por el terror de tener tras de sí una jauría de uniformados dispuestos a todos ya no tenemos entonces la responsabilidad de un gendarme sino que está la responsabilidad colectiva y global del Estado Nacional, del Estado provincial que deciden si es necesario matar a una persona por estar cortando una ruta o, peor aún para este Estado represor, ser solidario con la lucha de los que no tienen voz. Entonces si no hay lesiones en el cuerpo, si no hay golpes, sino hay heridas de bala la responsabilidad no es de unos pocos agentes estatales sino del Estado en su conjunto”.

Por último, Carabelli agradeció la presencia de los vecinos y adelantó que quizás “vamos a tener que estar muchas veces hasta que toldos los responsables de su muerte y del encubrimiento de su destino por 80 días sean llevados ante un juez independiente y sean juzgados y condenados de acuerdo al mérito que tengan”.