Habrá mucho movimiento turístico en el primer fin de semana largo de este año

Así, tanto en el turismo emisor como en el receptor habrá mucho trabajo en estos cuatro días que compondrán el primer fin de semana extra large de un año en el que habrá más de estas series de jornadas que en 2017. Y en este marco fueron muchos los que quisieron aprovechar esta primera buena oportunidad para escaparse, motivo por el que hoteles, restaurantes y distintos espacios de ocio ya están teniendo una demanda significativa y recibirán en distintos puntos del país a millones de personas.

Se van

Desde el ámbito de las agencias de viaje, Marcelo Tártara, titular de Amunche Ripé Viajes y Turismo, explicó que “comúnmente en los fines de semana largos la gente se maneja por sus propios medios y no tanto mediante las agencias”, pero eso no quita que no viajen, ya que se espera mucho movimiento en este sentido para estos días.

De todas formas, Tártara explicó que en varios casos quienes viajan, aunque lo hagan por sus propios medios, sí organizan reservas de alojamiento mediante agencias y así el empresario dio un panorama de algunos de los destinos solicitados por los trenquelauquenses. “Hemos pedido hoteles y cabañas en Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, Carlos Paz y Villa General Belgrano. También en la costa, en ciudades como Miramar y Mar del Plata. Al sur no tanto. Como son cuatro días, la gente no elige hacer viajes largos”, explicó.

Alojamiento

En los principales puntos turísticos, quienes apuntaban a conseguir buen alojamiento y tener variedad de opciones debieron hacer reservas con mucha anticipación. Mientras que quienes se “durmieron” o recién se decidieron a viajar en estos días se encontraron con un panorama no muy favorable. Así las referencias hablan de una gran dificultad para conseguir una variada oferta de alojamiento en algunas de las localidades turísticas más cercanas, como Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Monte Hermoso, además de hacerse referencia a una importante ocupación en otros puntos, como Mar del Plata, Carlos Paz (Córdoba) y Merlo (San Luis) entre otros.

Por otro lado, desde el Epecuén Hotel & Spa Termal, uno de los principales centros de alojamiento de la Villa Epecuén, ubicada en Carhué, a unos 180 kilómetros de Trenque Lauquen, y que mediante una gran oferta turística enfocada en sus aguas termales y espectáculos se ha posicionado como un importante destino a nivel provincial, señalaron que se espera un fin de semana con mucha ocupación.

Alejandra, encargada administrativa y de marketing del Hotel, dijo que hasta ayer el establecimiento tenía “un nivel de reservas del 90 por ciento y muchas consultas”, por lo que se calcula que “la ocupación puede llegar a ser del 100 por ciento este fin de semana”. Y en un panorama general agregó que en verano “todos los fines de semana se trabaja aproximadamente entre el 80 y el 100 por ciento de la capacidad del Hotel, mientras que los días de semana se oscila del 40 al 50 por ciento de las 74 plazas con que se cuenta”.

Aunque la entrevistada destacó que al tratarse de una oferta ligada a las aguas termales, la temporada fuerte es en épocas más frías, de marzo a octubre. Así y todo, en verano recomendó que quienes quieran reservar y asegurarse plazas deben consultar como mínimo una o dos semanas antes de viajar, ya que se trata de una propuesta muy tenida en cuenta por vecinos no sólo de la región, sino de ciudades más lejanas, como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Azul, Olavarría, Bolívar, inclusive del sur del país y principalmente de Buenos Aires.

Pasajes agotados

En cuanto a la demanda en las empresas de transporte de pasajeros que tienen oficinas en la Terminal de Ómnibus de Trenque Lauquen, aquellas que trabajan con algunos de los principales destinos turísticos nacionales ya no tienen pasajes disponibles.

De las firmas consultadas, hay que señalar que desde las oficinas de Expreso Alberino y Ñandú del Sur marcaron no tener pasajes hacia Córdoba, ni para hoy ni para el sábado. Lo mismo se dio con El Rápido, que viaja a Mar del Plata. Y desde Vía Bariloche indicaron que están vendidos todos los pasajes con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche para viajes hasta la semana que viene.

Turismo receptor

Respecto a la ocupación hotelera que se espera en Trenque Lauquen, también hay una demanda muy importante apuntando a este fin de semana largo y los principales hoteles de la ciudad ayer ya tenían todas sus plazas ocupadas o disponían de muy pocas, calculando que tendrían más demanda a corto plazo.

Y a esto se le agrega la buena ocupación que se espera también en el ámbito de las cabañas, que también cubre una parte importante de la oferta de alojamiento local.