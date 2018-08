Habrá hockey todo el fin de semana

La 12º Fecha del Torneo Oficial llevará a cabo los encuentros de primera, sexta, séptima y octava (no puntuable) división de cara a lo que es la fase regular. Esta segunda ronda finalizará en la 18º Fecha y de ahí en adelante las etapas siguientes: repechaje y partidos definición.

n Otra fecha

Para hoy, en la ciudad solo se llevará a cabo una localía. Los planteles de Ferro Carril Oeste se medirán ante Barrio Alegre en una jornada de hockey 100% trenquelauquense. En primera, el “Verde” viene motivado luego de quedarse con el clásico ante el “Decano” e intentará seguir sumando. Escoltan a Barrio Norte, líder con 25 puntos, quien será local ante el plantel de Argentino “B” y en inferiores se enfrentarán a Atlético Pellegrini. El otro partido en América será entre Atlético Rivadavia y Argentino “A”, mientras que Juventud Unida de 30 de Agosto recibirá a Santa María de Pehuajó. Giat, con sus categorías inferiores viajará a Salliqueló para enfrentar a su par de Jorge Newbery.

El lunes, aprovechando el feriado, se jugarán tres partidos pendientes: dos de la 5º Fecha como Atlético P. vs Ferro y Barrio Alegre vs. Santa María y Giat vs. Barrio Norte de la 9º Fecha.