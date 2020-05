“Habiendo cero casos y respetando las normas de seguridad, los ensayos podrían habilitarse”

Se ha afirmado con total fundamento que el ámbito cultural ha sido uno de los más afectados desde que la pandemia de Covid-19 comenzó a sentirse con fuerza en el mundo entero. La imposibilidad de realizar espectáculos públicos, ya sea recitales, exposiciones de arte u otras propuestas, ha perjudicado notoriamente la actividad de este sector.

Por esta razón, desde la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen se envió en las últimas horas un comunicado al intendente municipal, Miguel Fernández, a través del cual se señala la necesidad de comenzar a analizar la posibilidad de permitir los ensayos de las diferentes expresiones culturales que conviven en el distrito. Las razones están basadas en que hoy no existen casos positivos de coronavirus a nivel local y se considera que, siempre respetando un protocolo de seguridad, no habría razones por las cuales no poder comenzar, de a poco, a retomar los ensayos.

El comunicado

A continuación, se reproduce de manera textual el comunicado enviado por la Cámara de Comercio al intendente: “Nos dirigimos a usted por medio de la presente en nuestro carácter de entidad gremial empresarial representativa del Comercio, la industria y los servicios, en este caso representando actores de la industria y los servicios de la cultura. Como hemos reiterado en notas anteriores en representación de otros rubros, entendiendo que los usos y costumbres y las formas de interactuar en el interior de la provincia de Buenos Aires son distintas al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), esto sumado a que todavía no encontramos casos positivos de nuestra ciudad, creemos oportuno comenzar a analizar la posibilidad de permitir los ensayos de las distintas expresiones culturales que prestan un servicio a la comunidad y desenvuelven actividades particulares, como así también sirven de actividad recreativa para muchos partícipes”.

Continuidad laboral

Asimismo, el comunicado expresa que “muchos actores de la vida cultural deben continuar y finalizar trabajos en curso, y deben comenzar a implementar distintos usos de adaptación que se continuarán luego de la pandemia”. “El distanciamiento, como prevé la situación, permanecerá por mucho tiempo. Las distintas actividades culturales que se desarrollan normalmente en nuestra comunidad tienen la posibilidad de realizar protocolos y cuidados necesarios para la situación generada. Le solicitamos tenga a bien informarnos qué decisión existe al respecto de la situación planteada. Estamos a entera disposición”, finaliza el comunicado.

“Hay que cuidarse”

El escrito presentado al intendente Fernández lleva la firma del músico y productor local Esteban Monópoli, quien es el titular del Departamento de Cultura de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen.

Ya en diálogo con La Opinión, Monópoli comentó: “La idea es ver si se pueden habilitar los ensayos de las distintas expresiones culturales y no sólo de las bandas musicales, sino de todas las actividades artísticas debido a que hoy Trenque Lauquen, en el marco de la pandemia, no la está pasando tan mal. Por supuesto que, de concretarse esto, se realizaría mediante habilitación municipal y con la elaboración de un protocolo. Nos tenemos que cuidar tanto individualmente como grupalmente y en comunidad. Pero entendemos que los artistas fueron los primeros que tuvieron que dejar de trabajar y quizás sean los últimos que van a poder volver a desarrollar su actividad”.

“Ensayar permite seguir trabajando en lo que se venía proyectando, ver la readecuación del contenido de cada artista y poder adaptarse a los tiempos que están y los que vienen los cuales van a traer bastantes cambios. Ojalá que lo podamos hacer, por supuesto respetando los protocolos pertinentes y el cuidado personal. En este punto, juega mucho el tema de la concientización, el sentido común y el amor al prójimo porque hay que cuidarse”, expresó.

Acompañan

Con estos mismos conceptos coincidió el músico Mauricio Zapulla, baterista de la banda Mandíbula, quien, consultado por este medio, comentó: “A todo artista le genera un vacío que se le trunque la posibilidad de realizar su actividad. Uno está acostumbrado a su rutina y a esa rutina uno le ha dedicado muchos años y, cuando eso no está, se genera un vacío. Es una situación complicada teniendo en cuenta que la pandemia también genera un vacío en lo económico y en lo social”.

Así agregó: “Me parece muy positiva la iniciativa, espero que se apruebe, estamos todos los integrantes de Mandíbula apoyándola. Creo que habiendo cero casos en Trenque Lauquen y respetando las normas de seguridad ya sea usando barbijos, manteniendo la distancia y evitar juntarse demasiadas personas, creo que podría ser una posibilidad de que los ensayos comiencen a habilitarse respetando los horarios y el protocolo establecido. Quizás habría que hacer alguna salvedad con aquellos conjuntos que cuentan con demasiados integrantes, pero para una banda integrada por cuatro o cinco personas o para una obra de teatro de pocas personas, pienso que podrían retomarse los ensayos. Creo que es una buena iniciativa y esperemos que se pueda dar porque la verdad que hay muchos otros casos que también ocurren como cuando se acabaron los cigarrillos y se juntaron 150 personas para comprar tabaco y eso se permitió. Entonces, que no se permita esto, me parece un poco absurdo”.

Sobre el final, el músico señaló que, en caso de habilitarse los ensayos, “tomando recaudos se podría ensayar y sería muy positivo para la cultura en general”.

Apertura

Jorge “Alemán” Azpiroz, líder de la histórica banda local Aleman Grup, opinó al respecto que “la idea es pedir que se analice la posibilidad de volver a ensayar y grabar porque son muchos los artistas que trabajan de esto y su economía se vio notoriamente perjudicada por esta situación. Entonces, como ha habido una apertura de otras actividades, pienso que con la música que ha servido tanto en esta época, debiera contemplarse también esa posibilidad”.

Por último, Leo Alonso, guitarrista, compositor e integrante de la Maykel Band, también se mostró de acuerdo con la iniciativa. “Necesitamos volver a ensayar, siempre siguiendo los cuidados pertinentes. De a poco se han habilitado otros rubros y considero que, principalmente aquellas bandas que tienen pocos integrantes, pueden ensayar sin ningún tipo de inconvenientes, sobre todo si se tiene en cuenta que no hay casos positivos de coronavirus en el distrito”, sostuvo.