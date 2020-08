“Habemus vice”

Por: Ricardo Kurlat - Abogado

EN MEDIO DE LA CRISIS sanitaria mundial desatada por la Pandemia de Coronavirus, fenómeno epidemiológico de dimensión y características sin precedentes en la historia de la humanidad, donde recurrentemente se suceden las esperanzas y desencantos basados en el “milagro” consistente en la aparición de la salvadora vacuna que nos devuelva a la normalidad de una vida cotidiana restauradora de los vínculos, contactos y actividades personales regulares, se inserta nada menos que la convocatoria a elecciones presidenciales en EE.UU que desde hace más de doscientos años se desarrolla inexorable e improrrogablemente el martes que sucede al primer lunes de Noviembre del año en que fenece el mandato del presidente en ejercicio. O sea el Martes 3 de Noviembre de 2020 se elegirá también a quién impostergablemente Jurará en Enero de 2021 ante el titular de la Corte Suprema como flamante Presidente de los Estados Unidos de América, en una elección marcada por el carisma de las pautas coyunturales que la condicionan donde el presidente Trump que había manejado muy bien la economía, tenía un crecimiento exponencial de los indicadores macroeconómicos, del salario y del empleo, insinuandocómodamente ganada su reelección antes de la declaración de la Pandemia que sumó a la mayor potencia del mundo en una profundísima crisis sanitaria y consecuentemente económica, cuyos signos de recuperación no alcanzan para reposicionarlo en la voluntad del electorado, según insinúan claramente las encuestas.

No alcanzan

El Republicano Trump, repite la fórmula con su vicepresidente Michael Richard (Mike)Pence proclamados como candidatos para un nuevo período, pero la incógnita se asentaba en la composición de la fórmula Demócrata encabezada por Joe BIDEN ex vicepresidente de Obama quién de triunfar llegara a la Casa Blanca con 78 años de edad y será el Presidente de mayor registro etario en la historia norteamericana, lo cual coloca el eje del debate en la designación del Vicepresidente, que después de no pocos cabildeos y según se anunció el pasado Lunes 10 de Agosto, recayó en Kamala Harris, senadora afroamericana de 55 años de edad, quien en caso detriunfar convertirá a la legisladora por California en la primera mujer en asumir la Vicepresidencia de los EE.UU, importantísima nominación por la que ya disputaron Geraldine Ferraro (Democrata) en 1984 acompañando a Walter Mondale en la fórmula y Sarah Palin (Republicana) en 2008 quien secundó a John Mc. Cain.

Un perfil distinto

Harris nacida en Oakland es una luchadora por los derechos civiles, hija de un jamaiquino (profesor de economía) y de una científicaIndia (investigadora de cáncer de mama) estudió en la Universidad de Howard en Washington creada para recibir a los estudiantes afroamericanos segregados, tras lo cual comenzó su vida pública. Ejerció durante dos períodos como Fiscal en San Francisco, y más tarde Fiscal General de California convirtiéndose en la primer mujer y también la primera persona negra en dirigir la justicia del estado mas poblado del país, Con una carrera brillante, digna del mejor sueño americano, muchos estiman que Harris seguirá sin duda con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2024. Ya que Biden, veterano político demócrata de 77 años, asumirá a los 78 y tendrá 82 a la finalización de su período de cuatro años, indicó que puede que no busque un segundo mandato en caso de ser elegido, lo que allanaría la carrera de Harris hacia la presidencia en cuatro años convirtiéndola en la primera mujer y el segundo afroamericano en ocupar el sillón de George Washington. Se dice que la elección de Harris estuvo también favorecida por un condimento altamente personal. Durante su gestión como Fiscal General de California Kamala construyó una estrecha amistad con BeauBiden, (quién falleció prematuramente de cáncer) hijo del candidato demócrata, cuya memoria sobrevuela su campaña, y ocupaba el mismo cargo en el histórico Estado de Deleware, lo que se estima pudo darle a Harris un hilo de luz de ventaja sobre sus rivales.

Tiempo de especulaciones

Entre nosotros la edad del candidato, también dio lugar a todo tipo de debates y especulaciones. Cuando triunfó la formula Radical Hipólito Yrigoyen Francisco Beiró el 1° de Abril de 1928 para el período 1928-1934 (entonces las presidencias duraban seis años sin posibilidad de reelección a continuación. Yrigoyen ya había ocupado el cargo entre 1916 y 1922) la circunstancia que éste tuviese 76 años (edad muy avanzada para la época) al momento de asumir su segundo mandato imponía un Vicepresidente joven y robusto capaz no solo de sobrevivir al Presidente, sino también de reemplazarlo con lucidez y energía. Sonaron muchos nombres, pero finalmente se impuso el de Francisco Beiró, político entrerriano muy respetado que había sido Diputado Nacional y Ministro del Interior durante los últimos meses de la presidencia de Yrigoyen, además de Presidente de la Convención y el Comité Nacional de la UCR siendo muy del agrado del presidente electo.

Pero he aquí-caprichos del destino- que Beiró de 51 años (25 años menos que el veterano presidente) falleció el 22 de Julio de 1928, cuatro meses antes de asumir sus funciones vicepresidenciales, abriéndose entonces un nuevo debate

La coyuntura

¿Qué hacer con la Vicepresidencia?. La UCR argumentaba que los Colegios Electorales debían ser convocados nuevamente (la elección era indirecta a través de electores que conformaban el llamado Colegio Electoral) a fines de elegir Vicepresidente. Otros sostenían que éstos ya habían finalizado su tarea y que lo que correspondía era llamar a elecciones para cubrir esa vacancia o bien dejar que Yrigoyen gobernase sin vicepresidente, y había un tercer grupo que sostenía que debía dejarse al Congreso que dictaminara sobre la cuestión. Finalmente triunfo la postura del radicalismo cuya Convención Nacional eligió como candidato para ocupar la Vicepresidencia al Doctor Enrique Martínez, médico cordobés de 40 años de edad-habían elegido uno de 51 años, ahora postulaban otro aún más joven, había que asegurar la sobrevida- quién venía de ganar las elecciones a Gobernador de su provincia, y fue consagrado por el Colegio Electoral como Vicepresidente. Sin embargo la historia seguiría dando sorpresas. “El Peludo” como se apodaba a Yrigoyen (no porque como falsamente se cree se pareciera físicamente al simpático mamífero habitante de nuestras dilatadas llanuras, sino porque cuando tenía que asumir posiciones partidariamente comprometidas o “jugarse” apresuradamente desaparecía refugiándose en su Estancia de Bernardo de la Riestra en el Partido de 25 de Mayo donde permanecía “bajo tierra” y aislado durante semanas en una suerte de “desensillar hasta que aclare”, expresión que luego consagrara otro caudillo popular, el General Juan Domingo Perón) efectivamente no habría terminado su mandato que expiraba el 12 de Octubre de1934. Falleció en el llano después de su derrocamiento de una insuficiencia renal el 3 de Julio de 1933.

Beiró que debió ser su sucesor natural no pudo ser Presidente porque falleció antes de asumir y Enrique Martínez porque junto con Don Hipólito, había sido desalojado del poder por la Revolución del 6 de Septiembre de 1930, episodio en el que había dejado mucho que desear al entregar mansa y complacientemente los atributos del mando como titular del Poder Ejecutivo ante la renuncia de Yrigoyen, circunstanciaque lo dejó fuera de la cancha desplazándolo de cualquier pretensión continuista.

Como podemos ver, los del norte, tienen para decir y contar, nosotros también.