Gustavo González y un misil suelto en Pigüé

El piloto trenquelauquense Gustavo González cerró una excelente fecha en el autódromo de Pigüé, donde se corrió la primera cita de la etapa final del calendario 2017 del Turismo Promocional Standar.

Para González ya había sido un gran sábado siendo el más rápido en las tandas clasificatorias, luego ganó una serie y se llevó la final. De esta manera quedó como único líder de la Copa Campeonato. Y vale recordar que junto al TPS estuvieron en Pigüé el TC del Sudoeste, el TR C2, el GTC y la Formula 3CV.

González cerró el fin de semana sumando 45 puntos y aventajando a Gonzalo Prosorovich, con 37 y Juan José Cabrera, con 33.

Y otro de los trenquelauquenses que habían tenido un muy bien domingo fue Agustín Sayago, quien sumó 32 unidades y está en el cuarto lugar del campeonato. Para el resto de los locales la cita no estuvo para nada mal: Marcos Ascaini tiene 21 puntos, Diego Coux 20 y Germán Sayago está con 14 unidades.

n Un misil

Gustavo González dialogó ayer con La Opinión y contó cómo vivió un fin de semana “redondito”. No es para menos. Ganó todo lo que corrió. Además no dudó en confirmar que tiene auto para pelear el campeonato. “Tuve un auto muy rápido siempre, desde las tandas libres, pasando luego a la clasificación, donde tuve el mejor tiempo, ganando luego la serie y la final”, dijo.

Con un chasis trabajado en Trenque Lauquen a cargo de Manuel De La Lama y los motores de Sergio Di Pascuale, de Saladillo, González sabía que en la final era invencible. “Veníamos viendo en las anteriores carreras que el auto estaba apareciendo, que venía rápido y así fue. En la final, largando adelante fue sólo manejarla y por suerte se dio una carrera tranquila. El ‘Manu’ (por De La Lama) trabajó muy bien en el chasis y Di Pascuale me entregó un motor tremendo, voló todo el fin de semana”, resaltó el piloto.

Para el TPS el siguiente capítulo será del 8 al 10 de septiembre en Viedma. “Es un circuito muy lindo, rápido, pero con sectores trabados. Vamos a ir mejor que el resto y sabiendo que tenemos un gran auto. Solamente hay que encarar las carreras con más cabeza y esperar que el auto no falle”, afirmó.

Y en referencia a sus rivales de peso, González no dudó en resaltar a los hermanos Sayago, Prosorovich y Sánchez, los candidatos al título.

Resultados oficiales

En cuanto a los resultados oficiales, la primera serie del TPS había sido ganada por González, secundado por Agustín Sayago y Juan José Cabrera. Undécimo fue Mariano Pintos y muy lejos y con segundos de recargo quedó Diego Couz. La segunda manga fue ganada por Germán Sayago, segundo salió Gonzalo Prosorovich y tercero Alejandro Ciros. En cuanto a los otros locales, arribaron 7º Marcos Ascaini y 8º Andrés Conde.

La final ganada por Gustavo González tuvo segundo a Gonzalo Prosorovich y a Juan José Cabrera tercero. Por el lado de los de Trenque Lauquen, se dio un muy buen cuarto puesto de Agustín Sayago, fue séptimo Marcos Ascaini, octavo Andrés Conde, undécimo Diego Couz y decimoquinto Mariano Pinto.