Guía útil para el comprador desprevenido

Para aquellos que por razones de tiempo o falta de memoria sufren la “fobia” de llegar a los festejos navideños con las manos vacías, La Opinión recorrió el centro de la ciudad para consultar a los comercios sobre los horarios de atención al público para el próximo sábado 24. Y el tío que no lleve regalos deberá buscar una nueva excusa.

Las fiestas navideñas representan para comercios de distintos rubros una fecha muy especial ya que el nivel de ventas se incrementa en esta época del año. Y también para los empleados del sector que desean festejar junto a sus familias algo que en ocasiones se ve impedido por las obligaciones de los horarios laborales.

En una recorrida por el sector comercial céntrico de nuestra ciudad La Opinión consultó los horarios de atención al público programados para el próximos sábado en negocios que de alguna u otra manera, tienen en la Navidad una de las fechas de mayor venta del año. Comercios de artículos para el hogar, jugueterías, supermercados y tiendas de ropa deportiva hablaron sobre los horarios y las expectativas de cara a la nochebuena.

Y para que ningún desprevenido se quede sin hacer las compras, en este breve informe se indican los horarios y recomendaciones para no llegar a los festejos navideños “sobre la hora”.

n Como manda la ley

El gerente de la sucursal Trenque Lauquen de Naldo Lombardi, Daniel Argüello informó que “nosotros el día viernes 23 vamos a trabajar de 9 a 21.30 y el sábado 24 el horario va a ser de 9 a 18 que es lo que nos permite la ley de comercio. Y ese día se va a trabajar en horario corrido”.

Y adelantó que “el 31 el día de trabajo siempre es más corto y se trabaja de 9 a 13 porque no hay tanta demanda sobre todo con respecto a los juguetes y regalos que es uno de los fuertes nuestros”.

Por otra parte el gerente se refirió a las ventas y aseguró que “el nivel es alto sobre todo en lo que es aire acondicionado. Pero de todas maneras no es la misma situación que la del año pasado, se nota mucho la diferencia sobre todo en la economía de la gente que hace que se auto controle más que en años anteriores.

Para ejemplificar la situación Argüello sostuvo que “no hubo una baja en el nivel de ventas, de hecho creció alrededor del 15 % con respecto al año pasado que no es una cifra mala pero tampoco es buena porque sobre la inflación que tenemos tendríamos que estar en un 35% o 40% arriba”.

n Otros comercios

Otro de los comercios que el próximo sábado atenderá hasta la media tarde es Musimundo donde según indicaron desde la firma “el horario de atención va a ser de 8 de la mañana hasta las 18 en horario corrido. Después se cierra el local y se termina de atender a la gente que esté adentro”.

Y agregaron que “con respecto a las ventas en general tenemos hasta el 35% de descuento en tablets que es un regalo que se usa mucho hoy en día para los chicos y también hay promociones de celulares que se están vendiendo bien”.

Asimismo explicaron que “otro de los productos que más se mueven en estas fechas son los equipos de aire acondicionado y televisores. Y después tenés consolas de video juegos y todo lo que sea para los chicos se mueve mucho durante las fiestas”.

En tanto que desde la sucursal Trenque Lauquen de Pardo indicaron que si bien hasta ayer no tenían confirmación de la casa matriz, posiblemente el horario de atención al público el próximo sábado 24 sea hasta las 19 como sucedió años anteriores”.

n Otros rubros

En otros comercios, sus dueños han decidido adoptar alguna modificación en cuanto al horario de apertura y cierre o, bien, mantener el mismo periodo de atención con el que se trabaja todos los sábados.

En este marco, desde Open Sport (donde mayormente se venden zapatillas e indumentaria deportiva) se señaló que tanto este 24 de diciembre como el 31 se mantendrá su horario habitual: De 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Consultado este negocio sobre el movimiento comercial que se ha experimentado en los últimos meses se señaló que no ha sido el esperado y que se apunta a que el mismo repunte en los meses que viene.

Por su parte, desde el supermercado “El Día” informó que este sábado el horario de comercio será corrido, de 8 a 16. Así se lo comunicó a sus clientes con un cartel ubicado en la vidriera de su local en calle Mitre 56.

En tanto que desde la Heladería Gelidezza, señalaron que en fechas como navidad y año nuevo hay mucho trabajo y adelantaron que el próximo sábado el horario de atención al público es de 10 a 20.

Y agregaron que “en estas fechas el movimiento que hay es mucho mayor que en un día normal. Se trabaja mucho con pedidos, y más en esas fechas que para el rubro son de las que más se trabaja” destacaron

Por otro lado, desde la juguetería Giro Didáctico se comunicó que el día sábado el horario del comercio será de 9 a 12.30 y de 16 a 18.

Por último, Supermercado La Anónima atenderá de 8 a 18 y no de 8 a 21 horas como es su horario habitual. Para el último día del año, el horario también será de 8 a 18 y, a partir de allí, volverá a atenderse de 8 a 21.